Ukrayna savaşı genişleyecek mi? Kuzey Kore'den 100 bin asker iddiası

Kuzey Kore birlikleri, Rus toprağı Kursk'ta doğrudan çatışmaya dahil oldu. Ukraynalı askerlerle karşı karşıya gelen Kuzey Koreli birlikler, ilk kayıplarını verdi. Son iddialara göre Kuzey Kore, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına yardımcı olmak için yaklaşık 100 bin asker daha gönderebilir. Bu ölçekte bir askeri desteğin tek seferde gerçekleşmeyeceği ve askerlerin gruplar halinde savaş alanına gönderileceği tahmin ediliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına ikinci bir nükleer gücün dahil olması, çatışmanın tırmanması ve genişlemesi tehdidini beraberinde getiriyor. Kuzey Kore birlikleri 1950'lerden beri ilk kez aktif bir savaş alanına konuşlandırıldı.

Ukrayna savaşı genişleyecek mi? Kuzey Kore'den 100 bin asker iddiası - 1

DERİNLEŞEN RUSYA-KUZEY KORE DOSTLUĞU

Pyongyang ile Moskova arasındaki ittifak derinleşmeye devam ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında gelişen ortaklık, iki ülkenin birbirlerinin savunmasında aktif rol oynamasına kadar uzadı.

DÜNYA HABERLERİ

Ukrayna savaşı genişleyecek mi? Kuzey Kore'den 100 bin asker iddiası - 2

100 BİN ASKER UKRAYNA YOLUNDA MI?

Bloomberg'in haberine göre, Kuzey Kore, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına yardımcı olmak için yaklaşık 100 bin asker gönderebilir.

Bu ölçekte bir askeri desteğin -eğer gerçekleşirse- tek seferde yapılacak bir konuşlandırmadan ziyade zaman içinde birliklerin rotasyonuyla gruplar halinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Ukrayna savaşı genişleyecek mi? Kuzey Kore'den 100 bin asker iddiası - 3

BİRKAÇ AYDA BİR DÖNÜŞÜM SAĞLANACAK

Ukrayna'nın Güney Kore büyükelçisi bu ayın başlarında benzer bir değerlendirmede bulundu.

Kursk bölgesinde ve işgal altındaki doğu Ukrayna bölgelerinde savaşmak üzere 15 bin kadar Kuzey Kore askerinin her birkaç ayda bir dönüşümlü olarak konuşlandırılması bekleniyor.

Ukrayna savaşı genişleyecek mi? Kuzey Kore'den 100 bin asker iddiası - 4

PUTİN SAVAŞA DEVAM DİYOR

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir kaynak, dolaşımda olan 100 bin rakamının Putin'in uzun süre savaşmayı planladığının bir göstergesi olduğunu da sözlerine ekledi.

Ukrayna savaşı genişleyecek mi? Kuzey Kore'den 100 bin asker iddiası - 5

ALARMA GEÇİREN KARAR

Kim Jong-Un'un Kuzey Kore birliklerini Rusya'nın Ukrayna'ya karşı mücadelesine gönderme kararı, Kiev'in müttefiklerini alarma geçirdi.

Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana gördüğü en büyük çatışma, daha da tırmanma riski ile karşı karşıya.

Siyasi yetkililer, Kuzey Kore birliklerinin cephede konuşlanmasının savaşın küreselleştiğini gösterdiğini vurguluyor.

Ukrayna savaşı genişleyecek mi? Kuzey Kore'den 100 bin asker iddiası - 6

UKRAYNA'YA UZUN MENZİLLİ FÜZE İZNİ

ABD, Ukrayna'nın aylardır ısrarla sürdürdüğü talebine sonunda karşılık verdi. ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, uzun menzilli Amerikan füzeleri kullanmak için Ukrayna'ya gerekli izni verdi.

Uzun menzilli füzelerin savaşa dahil olması, Ukrayna ordusunun artık Rusya'nın derinliklerini hedef alabileceği anlamına geliyor.

Moskova'nın Kuzey Kore askerlerini cephe hattında konuşlandırmasının Biden'ın fikrini değiştirmiş olabileceği düşünülüyor.

Ukrayna savaşı genişleyecek mi? Kuzey Kore'den 100 bin asker iddiası - 7
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