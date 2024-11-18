Ukrayna savaşı genişleyecek mi? Kuzey Kore'den 100 bin asker iddiası

100 BİN ASKER UKRAYNA YOLUNDA MI?

Bloomberg'in haberine göre, Kuzey Kore, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına yardımcı olmak için yaklaşık 100 bin asker gönderebilir.

Bu ölçekte bir askeri desteğin -eğer gerçekleşirse- tek seferde yapılacak bir konuşlandırmadan ziyade zaman içinde birliklerin rotasyonuyla gruplar halinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.