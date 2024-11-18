Ukrayna savaşı genişleyecek mi? Kuzey Kore'den 100 bin asker iddiası
Kuzey Kore birlikleri, Rus toprağı Kursk'ta doğrudan çatışmaya dahil oldu. Ukraynalı askerlerle karşı karşıya gelen Kuzey Koreli birlikler, ilk kayıplarını verdi. Son iddialara göre Kuzey Kore, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına yardımcı olmak için yaklaşık 100 bin asker daha gönderebilir. Bu ölçekte bir askeri desteğin tek seferde gerçekleşmeyeceği ve askerlerin gruplar halinde savaş alanına gönderileceği tahmin ediliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına ikinci bir nükleer gücün dahil olması, çatışmanın tırmanması ve genişlemesi tehdidini beraberinde getiriyor. Kuzey Kore birlikleri 1950'lerden beri ilk kez aktif bir savaş alanına konuşlandırıldı.
DERİNLEŞEN RUSYA-KUZEY KORE DOSTLUĞU
Pyongyang ile Moskova arasındaki ittifak derinleşmeye devam ediyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında gelişen ortaklık, iki ülkenin birbirlerinin savunmasında aktif rol oynamasına kadar uzadı.