Ukrayna savaşında bir ilk: Kuzey Kore askeri esir alındı!
Rusya'da savaşmak üzere gönderilen bir Kuzey Kore askeri, Ukrayna güçleri tarafından yaralı olarak ele geçirildi. Güney Kore İstihbarat Teşkilatı, Rusya'nın Kursk bölgesinde ilk kez böyle bir esir alma durumu yaşanmış olabileceğini aktardı. Yaralı gibi görünen Kuzey Koreli askerin fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Askerin aldığı yaralar nedeniyle öldüğü belirtildi.
YARALI ELE GEÇİRİLDİ
Güney Kore İstihbarat Teşkilatı, Ukrayna güçlerinin yaralı bir Kuzey Kore askerini ele geçirdiğine dair haberleri doğruladı.
Bu, Pyongyang'ın Ukrayna'daki savaşta Rus güçlerini desteklemek için muharip güç göndermesinden bu yana ilk esir alınışı olabilir.
Güney Kore tarafından askerin aldığı yaralar nedeniyle öldüğü belirtildi.