Ukrayna savaşında bir ilk: Kuzey Kore askeri esir alındı!

ASKERİN DURUMU BİLİNMİYOR

Güney Kore'nin Yonhap haber ajansına göre, zayıf ve yaralı gibi görünen Kuzey Koreli askerin bir fotoğrafı Telegram mesajlaşma uygulamasında dolaştı. Askerin durumuyla ilgili ayrıntılar bilinmiyor.

Doğrulanması halinde askerin Ukrayna güçleri tarafından kaçırılan ilk Kuzey Koreli savaşçı olacak.