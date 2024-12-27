Ukrayna savaşında bir ilk: Kuzey Kore askeri esir alındı!

Rusya'da savaşmak üzere gönderilen bir Kuzey Kore askeri, Ukrayna güçleri tarafından yaralı olarak ele geçirildi. Güney Kore İstihbarat Teşkilatı, Rusya'nın Kursk bölgesinde ilk kez böyle bir esir alma durumu yaşanmış olabileceğini aktardı. Yaralı gibi görünen Kuzey Koreli askerin fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Askerin aldığı yaralar nedeniyle öldüğü belirtildi.

Ukrayna savaşında bir ilk: Kuzey Kore askeri esir alındı! - 1

YARALI ELE GEÇİRİLDİ

Güney Kore İstihbarat Teşkilatı, Ukrayna güçlerinin yaralı bir Kuzey Kore askerini ele geçirdiğine dair haberleri doğruladı.

Bu, Pyongyang'ın Ukrayna'daki savaşta Rus güçlerini desteklemek için muharip güç göndermesinden bu yana ilk esir alınışı olabilir.

Güney Kore tarafından askerin aldığı yaralar nedeniyle öldüğü belirtildi.

DÜNYA HABERLERİ

Ukrayna savaşında bir ilk: Kuzey Kore askeri esir alındı! - 2

İSTİHBARAT SERVİSİ AÇIKLADI

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, "Müttefik bir ülkenin istihbarat teşkilatıyla gerçek zamanlı bilgi paylaşımı yoluyla, yaralı bir Kuzey Kore askerinin yakalandığı doğrulandı." açıklamasında bulundu.

Ukrayna savaşında bir ilk: Kuzey Kore askeri esir alındı! - 3

ASKERİN DURUMU BİLİNMİYOR

Güney Kore'nin Yonhap haber ajansına göre, zayıf ve yaralı gibi görünen Kuzey Koreli askerin bir fotoğrafı Telegram mesajlaşma uygulamasında dolaştı. Askerin durumuyla ilgili ayrıntılar bilinmiyor.

Doğrulanması halinde askerin Ukrayna güçleri tarafından kaçırılan ilk Kuzey Koreli savaşçı olacak.

Ukrayna savaşında bir ilk: Kuzey Kore askeri esir alındı! - 4

10 BİNDEN FAZLA ASKER GÖNDERİLDİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, saldırıya uğramaları halinde birbirlerinin yardımına koşmayı taahhüt eden anlaşmayı imzalamalarının ardından, Rus mevkidaşlarına yardım etmek için Kuzey Kore'den 11 bine yakın asker gönderildi.

Ukrayna savaşında bir ilk: Kuzey Kore askeri esir alındı! - 5

ASKERLER YABANCI TOPRAKLARDA

Yetersiz eğitimli askerler, bilmedikleri topraklarda savaştıkları için, kısa sürede çatışmanın tehlikelerine maruz kaldılar.

Kuzey Kore birliklerinin Kursk'taki çatışmalarda ağır kayıplar verdiği ve Ukrayna saldırıları sonucunda lojistik zorluklarla karşı karşıya olduğu aktarıldı.

Ukrayna savaşında bir ilk: Kuzey Kore askeri esir alındı! - 6

3 BİNDEN FAZLA ASKER ÖLDÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bu hafta Kursk bölgesinde 3 binden fazla Kuzey Kore askerinin öldürüldüğünü veya yaralandığını iddia etti.

Ukrayna savaşında bir ilk: Kuzey Kore askeri esir alındı! - 7
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