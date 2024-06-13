Ukrayna Savaşı'nda çarpıcı iddia: "Rusya açlığı savaş silahı olarak kullandı"

ULUSLARARASI HUKUKTA YENİ DÖNEM

Kasıtlı olarak aç bırakma ve sivil yaşam için gerekli olanaklardan mahrum bırakma, savaş suçu sayılıyor.

Ancak bu, uluslararası hukukun nispeten yeni bir alanı olmaya devam ediyor ve şu ana kadar fail olduğu iddia edilen hiçbir kişi hakkında dava açılmadı.