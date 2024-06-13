Ukrayna Savaşı'nda çarpıcı iddia: "Rusya açlığı savaş silahı olarak kullandı"
Ukrayna-Rusya Savaşı'nda kullanılan savaş yöntemleri hakkında ortaya atılan yeni ve çarpıcı bir iddia, Rusya'nın açlığı bir savaş silahı olarak kullandığını öne sürüyor. Yeni analize göre 22 bin kişinin öldüğü kuşatma sırasında siviller bilinçli olarak temel yaşam gereksinimlerinden mahrum bırakıldı. Şehirdeki sağlık tesislerinin ve evlerin yüzde 90'ının kuşatma sırasında tahrip edildiği, gıda dağıtım noktalarının yanı sıra insani tahliye yollarının da bombalandığı belirtiliyor.
85 GÜN SÜREN KUŞATMA
Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) Ukrayna-Rusya Savaşı'nda kullanılan savaş yöntemleri hakkında yeni ve ayrıntılı bir analiz sunuldu.
Bu yeni analizin iddiasına göre Rusya, 2022'nin başlarında Ukrayna'nın Mariupol kentine yönelik 85 günlük kuşatma sırasında "kasıtlı aç bırakma taktiği" uyguladı.
Açlığı bir savaş silahı olarak kullanmak ciddi bir savaş suçuna tekabül ediyor.