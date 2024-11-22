Ukrayna savaşında kartlar yeniden dağıtılıyor: ABD, ATACMS füzelerine neden izin verdi?

KUZEY KORE VE DONALD TRUMP

Bu nedenlerden ilki, Kuzey Kore askerlerinin Rus toprağı Kursk'ta savaşa dahil olması. Diğeri ise özgörülemez kişiliği ve Ukrayna savaşı hakkında yaptığı yorumlarla dikkat çeken Donald Trump'ın seçim zaferi.