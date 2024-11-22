Ukrayna savaşında kartlar yeniden dağıtılıyor: ABD, ATACMS füzelerine neden izin verdi?
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın Amerikan yapımı uzun menzilli ATACMS füzeleriyle Rusya'nın derinliklerini hedef almasına izin verdi. Bu kararın ardından Rusya-Ukrayna arasında tansiyon hiç olmadığı kadar yükselirken, akıllara tek bir soru geldi. Biden, aylardır reddetiği uzun menzilli saldırıları neden şimdi kabul etti? Üst düzey ABD'li yetkililer bu kararın zamanlamasını çok kritik iki nedene bağlıyor. İşte ABD'nin savaş alanındaki politikasını değiştiren iki önemli neden...
KARARIN İKİ ANA NEDENİ VAR
ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Amerikan yapımı uzun menzilli ATACMS füzeleriyle Rusya'nın derinliklerini hedef almasına izin verdi.
Konuya yakın kaynaklar, ABD'nin bu kararının iki ana nedeni olduğunu öne sürdü.