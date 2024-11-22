Ukrayna savaşında kartlar yeniden dağıtılıyor: ABD, ATACMS füzelerine neden izin verdi?

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın Amerikan yapımı uzun menzilli ATACMS füzeleriyle Rusya'nın derinliklerini hedef almasına izin verdi. Bu kararın ardından Rusya-Ukrayna arasında tansiyon hiç olmadığı kadar yükselirken, akıllara tek bir soru geldi. Biden, aylardır reddetiği uzun menzilli saldırıları neden şimdi kabul etti? Üst düzey ABD'li yetkililer bu kararın zamanlamasını çok kritik iki nedene bağlıyor. İşte ABD'nin savaş alanındaki politikasını değiştiren iki önemli neden...

Ukrayna savaşında kartlar yeniden dağıtılıyor: ABD, ATACMS füzelerine neden izin verdi? - 1

KARARIN İKİ ANA NEDENİ VAR

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Amerikan yapımı uzun menzilli ATACMS füzeleriyle Rusya'nın derinliklerini hedef almasına izin verdi.

Konuya yakın kaynaklar, ABD'nin bu kararının iki ana nedeni olduğunu öne sürdü.

DÜNYA HABERLERİ

Ukrayna savaşında kartlar yeniden dağıtılıyor: ABD, ATACMS füzelerine neden izin verdi? - 2

KUZEY KORE VE DONALD TRUMP

Bu nedenlerden ilki, Kuzey Kore askerlerinin Rus toprağı Kursk'ta savaşa dahil olması. Diğeri ise özgörülemez kişiliği ve Ukrayna savaşı hakkında yaptığı yorumlarla dikkat çeken Donald Trump'ın seçim zaferi.

Ukrayna savaşında kartlar yeniden dağıtılıyor: ABD, ATACMS füzelerine neden izin verdi? - 3

BIDEN'IN AYLARCA DİRENDİĞİ ÇAĞRI

Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, Rusya topraklarının derinlerine kadar ulaşabilen ABD yapımı ATACMS füzelerine ilişkin sınırlamaların hafifletilmesi yönündeki çağrılarına aylarca direndi.

Bu kararın, NATO'yu nükleer silahlı bir güçle çatışmaya sürükleme ihtimalinden endişe ediyordu.

Ukrayna savaşında kartlar yeniden dağıtılıyor: ABD, ATACMS füzelerine neden izin verdi? - 4

YANIT GEREKTİREN TIRMANIŞ

Ancak Reuters'a konuşan üst düzey ABD'li yetkililer, Moskova'nın Kuzey Kore askerlerini Rusya'nın Kursk bölgesine konuşlandırma kararının, yanıt gerektiren büyük bir tırmanış olduğunu ileri sürdü.

Ukrayna savaşında kartlar yeniden dağıtılıyor: ABD, ATACMS füzelerine neden izin verdi? - 5

TRUMP'IN SEÇİM ZAFERİ

Bununla birlikte ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteğe derinden şüpheyle yaklaşan Trump'ın seçilmesi, yönetim üzerinde silahların kullanımına ilişkin kuralları gevşetme ve savaş alanında sürekli gerileme yaşayan Ukrayna'yı destekleme baskısını artırdı.

Ukrayna savaşında kartlar yeniden dağıtılıyor: ABD, ATACMS füzelerine neden izin verdi? - 6

"TRUMP'A KARŞI DAYANIKLI"

Trump, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımları defalarca eleştirerek, silah tedarikini askıya alabileceği endişesini gündeme getirdi.

Kaynaklara göre bu karar, Ukrayna'nın ABD desteğini kaybetmesi durumunda konumunu güçlendirerek "Trump'a karşı dayanıklı" hale gelmesine yardımcı olmayı hedefliyor.

Ukrayna savaşında kartlar yeniden dağıtılıyor: ABD, ATACMS füzelerine neden izin verdi? - 7

ABD silahlarına yönelik kısıtlamaların gevşetilmesi, çatışmanın gidişatını değiştirmek için çok geç kalmış olabilir ancak Ukrayna'nın Kursk'taki varlığını korumasına yardımcı olabilir.

Ukrayna savaşında kartlar yeniden dağıtılıyor: ABD, ATACMS füzelerine neden izin verdi? - 8

KİEV'İN ELİNİ GÜÇLENDİRMEK

ABD şartlarının gevşetilmesi 12 Kasım'da dışişleri bakanları arasında gerçekleştirilen bir telefon görüşmesinde Ukrayna'ya iletildi.

Ukrayna, salı günü yeni politika kapsamında ilk uzun menzilli saldırısını gerçekleştirerek, Rusya'nın yaklaşık 110 km iç kesimindeki bir silah deposuna ABD füzelerini ateşlediğini duyurdu.

Ukrayna savaşında kartlar yeniden dağıtılıyor: ABD, ATACMS füzelerine neden izin verdi? - 9

Biden'ın silah kısıtlamalarını hafifletmesi, ABD müttefiklerinin kendi silahlarının yeni şekillerde kullanılmasına izin vermesinin önünü açmış gibi görünüyor.

Ukraynalı yetkililer aylar boyunca Amerikalılara, 300 kilometre menzilli füzeleri Rus topraklarında kullanmalarına izin vermeleri için yalvardı. Ancak Biden yönetimi yeşil ışık yakmayı reddetti.

Ukrayna savaşında kartlar yeniden dağıtılıyor: ABD, ATACMS füzelerine neden izin verdi? - 10

Rusya'nın binlerce Kuzey Kore askerini savaşa gönderme kararı, yönetimin düşünce yapısını değiştirdi. Yetkililere göre füzelerin kullanımı üzerindeki kısıtlamaların gevşetilmesinin amacı, Kuzey Kore ve Ruslara savaş alanındaki değişimin kabul edilemez olduğu mesajını vermek.

Kısıtlamaların gevşetilmesi, savaşın tırmanması açısından büyük risk taşıyor.

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