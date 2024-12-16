Ukrayna savaşında son yakın: 4 olası bitiş senaryosu
Binlerce insanı öldüren, milyonlarca kişiyi yerinden eden ve Ukrayna'nın büyük kısmını yok eden savaşın ardından, son yaklaşıyor olabilir. ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın da denkleme dahil olmasıyla bin günü aşkın süredir devam eden savaş için dört olası bitiş senaryosu konuşuluyor. Anketler ise Ukraynalıların yaklaşık yüzde 52'sinin savaşın hızlı ve müzakereli bir şekilde sona ermesinden yana olduğunu ortaya koyuyor. Rusya bu yıl 2023'ün tamamında kazandığından altı kat daha fazla toprak kazandı.
SAVAŞTA SON AŞAMA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus birliklerine Ukrayna'yı işgal emrini vermesinin üzerinden neredeyse 3 yıl geçti.
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın da denkleme dahil olmasıyla savaş son aşamasına girebilir. Savaşı sona erdirecek bir anlaşma her zamankinden daha olası görünüyor.