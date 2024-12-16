Ukrayna savaşında son yakın: 4 olası bitiş senaryosu

UKRAYNA'NIN NATO ÜYELİĞİ

Ukrayna'nın gelecekteki güvenliğine ilişkin dört olası senaryo şöyle:

Zelenski, NATO üyeliği istiyor, ancak bu umut muhtemelen gerçekleşmemiş olarak kalacak.

NATO'ya yeni bir üye kabul etmek için oybirliği gerekiyor ve ittifakın Ukrayna konusunda aynı fikirde olmaya en çok yaklaştığı an, 2008'de Ukrayna'nın belirsiz bir gelecekte saflarına katılacağını duyurmasıydı.

EN AZ 7 ÜLKE İSTEMİYOR

En az yedi NATO ülkesinin Ukrayna'nın katılımına karşı çıktığı veya bunu süresiz olarak ertelemek istediği bildiriliyor, bunlara Amerika Birleşik Devletleri de dahil.