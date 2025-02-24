Ukrayna Savaşı'nda üç yıl: Kayıplar ve kazanımlarla savaşın ağır bilançosu
Ukrayna savaşı, bugün itibarıyla üçüncü yılını doldurdu. Üç yıl içerisinde her iki taraf da ağır kayıplar verdi. Savaş başladığında kimse yıllara yayılabileceğini tahmin etmiyordu. Ukrayna kentleri ardı ardına fırlatılan uzun menzilli füzelerle yaşanmaz hale geldi. Savaş tüm hızıyla devam ederken, Donald Trump ABD'de başkanlık koltuğuna geri döndü. Savaşı 24 saat içinde bitireceğini iddia eden Trump'ın dönüşü, Ukrayna için savaş alanında kritik bir değişim anlamına geliyor. Üç yıl sonra, savaş her iki tarafta da yüz binlerce ölü, yaralı ve yerinden edilmiş insanla devam ediyor. İşte kayıplar ve kazanımlarla dördüncü yılına giren savaşın ağır bilançosu...
UKRAYNA SAVAŞI NASIL BAŞLADI?
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tam üç yıl önce birliklerini Ukrayna'ya sürdü.
İki komşu ülke arasında yüz binlerce insanı öldüren, yaralayan, yerinden eden ve şehirleri küle çeviren savaşın başlangıcı böyle oldu.
Savaşın başında Putin'in hedefi, Kiev'i alarak Rusya'ya bağlı bir hükümet kurmaktı.
Kiev yönetimi, Batı'dan hem askeri hem diplomatik destek gördü. Ukrayna ordusuna tanklar, füze savunma sistemleri, uçaklar dahil olmak üzere büyük askeri yardımlar yapıldı.