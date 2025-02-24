Ukrayna Savaşı'nda üç yıl: Kayıplar ve kazanımlarla savaşın ağır bilançosu

RUSYA'NIN KONTROLÜNDEKİ ALANLAR

Rusya, 2014 yılında ilhak ettiği Kırım da dahil olmak üzere Ukrayna'nın yaklaşık beşte birini, yani ABD'nin Ohio eyaleti büyüklüğündeki bir alanı kontrol ediyor.

Donetsk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin yaklaşık yüzde 75'i ve Luhansk bölgesinin yüzde 99'undan fazlası bu alana dahil.