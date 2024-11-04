Ukrayna savaşında yeni dönem: "En güçlü Rus saldırısı gerçekleşti"

Ukrayna'da üç yıldır devam eden savaş, yeni ve zorlu bir döneme giriş yaptı. Ukrayna Genelkurmay Başkanı, savaşın başlangıcından bu yana "en güçlü Rus saldırılarından biriyle" karşı karşıya olduklarını söyledi. 8 bin kadar Kuzey Koreli askerin de devreye girmesiyle birlikte Ukrayna, enerji altyapısının zaten kötü bir şekilde etkilendiği zorlu bir kış geçirmeye hazırlanıyor. Yarın yapılacak ABD başkanlık seçimleri de şu anda bir dönüm noktasında bulunan Ukrayna'ya yönelik Amerikan politikasını belirleyecek.

Ukrayna savaşında yeni dönem: "En güçlü Rus saldırısı gerçekleşti" - 1

ÜÇ YILIN EN BÜYÜK SALDIRISI

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, Ukrayna güçlerinin savaşın başlangıcından bu yana "en güçlü Rus saldırılarından biriyle" karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

DÜNYA HABERLERİ

Ukrayna savaşında yeni dönem: "En güçlü Rus saldırısı gerçekleşti" - 2

RUSYA'NIN İSTİKRARLI İLERLEYİŞİ

Rus ordusu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tamamını ele geçirmeyi hedeflediği doğu Donbas bölgesinde istikrarlı bir şekilde kazanımlar elde ediyor.

Reuters haber ajansı, Rusya'nın en azından bir yıldır gözlemlenen en hızlı tempoda ilerlediğini bildirdi.

Ukrayna savaşında yeni dönem: "En güçlü Rus saldırısı gerçekleşti" - 3

CEPHE HATTINDA DURUM ZOR

Sırskiy, Telegram'da yaptığı açıklamada, cephe hattındaki durumun "zor olmaya devam ettiğini" ve bazı bölgelerde "Ukrayna birliklerinin kaynaklarının sürekli yenilenmesi gerektiğini" söyledi.

Genelkurmay Başkanı, Kiev güçlerinin, "tam ölçekli işgalin başlangıcından bu yana en güçlü Rus saldırılarından birini engellediğini" aktardı.

Ukrayna savaşında yeni dönem: "En güçlü Rus saldırısı gerçekleşti" - 4

UKRAYNA'NIN ÖNÜNDEKİ ZORLU KIŞ

Bu sırada Rusya'nın İHA saldırıları da devam ediyor. Ukrayna ise enerji altyapısının zaten kötü bir şekilde etkilendiği, zorlu bir kış geçirmeye hazırlanıyor.

Saldırıların çoğunun sivil yerleşim yerlerine ve kritik altyapılara yönelik olduğu belirtiliyor.

Ukrayna savaşında yeni dönem: "En güçlü Rus saldırısı gerçekleşti" - 5

ZELENSKİ HALA DESTEK İSTİYOR

Zelenski son haftalarda ek destek toplamaya çalıştı ancak şimdiye kadar Rusya'nın derinliklerine uzun menzilli saldırılar düzenlemek için onay alamadı.

Yarın yapılacak ABD başkanlık seçimleri, şu anda bir dönüm noktasında bulunan Ukrayna'ya yönelik Amerikan politikasını belirleyecek. 

Ukrayna savaşında yeni dönem: "En güçlü Rus saldırısı gerçekleşti" - 6

UKRAYNA SAVAŞI İÇİN ÇÖZÜM HARRIS Mİ TRUMP MI?

Başkan yardımcısı Kamala Harris'in seçilmesi halinde Biden yönetiminin destekleyici politikalarını büyük ölçüde sürdürmesi bekleniyor.

Eski Başkan Donald Trump ise kökten farklı bir pozisyon alarak, Kiev'in savaş çabalarına desteğini sonlandıracağını ve savaşı "bir günde" çözebileceğini iddia etti.

Ukrayna savaşında yeni dönem: "En güçlü Rus saldırısı gerçekleşti" - 7

KUZEY KORE BİRLİKLERİ RUSYA'DA

Rusya ise Kuzey Kore birlikleriyle insan gücünü artırdı. 8 bin kadar Kuzey Kore askeri Rusya'nın Kursk bölgesinde bulunuyor ve önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya karşı savaşa girmeleri bekleniyor.

Ukrayna savaşında yeni dönem: "En güçlü Rus saldırısı gerçekleşti" - 8
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