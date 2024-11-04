Ukrayna savaşında yeni dönem: "En güçlü Rus saldırısı gerçekleşti"
Ukrayna'da üç yıldır devam eden savaş, yeni ve zorlu bir döneme giriş yaptı. Ukrayna Genelkurmay Başkanı, savaşın başlangıcından bu yana "en güçlü Rus saldırılarından biriyle" karşı karşıya olduklarını söyledi. 8 bin kadar Kuzey Koreli askerin de devreye girmesiyle birlikte Ukrayna, enerji altyapısının zaten kötü bir şekilde etkilendiği zorlu bir kış geçirmeye hazırlanıyor. Yarın yapılacak ABD başkanlık seçimleri de şu anda bir dönüm noktasında bulunan Ukrayna'ya yönelik Amerikan politikasını belirleyecek.
ÜÇ YILIN EN BÜYÜK SALDIRISI
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, Ukrayna güçlerinin savaşın başlangıcından bu yana "en güçlü Rus saldırılarından biriyle" karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.