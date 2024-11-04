Ukrayna savaşında yeni dönem: "En güçlü Rus saldırısı gerçekleşti"

UKRAYNA'NIN ÖNÜNDEKİ ZORLU KIŞ

Bu sırada Rusya'nın İHA saldırıları da devam ediyor. Ukrayna ise enerji altyapısının zaten kötü bir şekilde etkilendiği, zorlu bir kış geçirmeye hazırlanıyor.

Saldırıların çoğunun sivil yerleşim yerlerine ve kritik altyapılara yönelik olduğu belirtiliyor.