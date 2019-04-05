Ukrayna'da cumhurbaşkanı adaylarına uyuşturucu ve alkol testi
Ukrayna'da cumhurbaşkanlığı için yapılacak 2. tur seçimleri öncesindeki canlı yayın tartışması için adaylar uyuşturucu ve alkol testine girdi. Test anları televizyondan da yayınlandı.
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Ukrayna 21 Nisan'da yeni cumhurbaşkanını seçmek için ikinci kez sandığa gidiyor.
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Ülkenin ünlü komedyenlerinden Vladimir Zelenskiy ilk turda oyların yüzde 30,24'ünü almıştı.
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Zelenskiy'nin ikinci turdaki rakibi ise oyların yüzde 15,95'ini alan ülkenin şu anki Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko.
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İki aday seçmenler sandığa gitmeden önce televizyonda karşı karşıya gelecek.
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Zelenskiy canlı yayınlanacak münazara öncesi rakibine "Ukrayna'nın alkolik bir lidere ihtiyacı yok" diyerek uyuşturucu ve alkol testi çağrısında bulunmuştu.
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Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ise bu çağrıya olumlu yanıt verdi.
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Zelenskiy ve Poroşenko'nun test görüntüleri televizyonda da yayınlandı.
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İKİNCİ TUR İÇİN ANKETLER NE DİYOR?
Ülkede 31 Mart'ta yapılan seçimlerin ilk turunda oyların Zelenskiy yüzde 30,24'ünü, Poroşenko yüzde 15,95'ini, Timoşenko ise yüzde 13,4'ünü almıştı.
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Anketler, ikinci turda da Zelenskiy'nin şansının daha yüksek olduğunu gösteriyor.
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Kısa süre önce yapılan bir anketten, seçimin ikinci turuna Vladimir Zelenskiy ile Petro Poroşenko'nun kalması halinde seçmenlerin yüzde 52'sinin Zelenskiy'i, yüzde 44'ünün Poroşenko'yu destekleyeceği sonucu çıktı.
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Bu ankette, son bir ayda ikinci tur için Zelenskiy'nin destek oranının yüzde 13 azaldığı, Poroşenko'nun ise yüzde 10 arttığı görüldü.
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Bazı yorumlarda ise Poroşenko'nun üç haftalık süreçte Kırım ve Donbass konularıyla ilgili söylemini daha da sertleştirerek ikinci turda oylarını artırabileceği belirtiliyor.
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Ukrayna, Ekim ayında da parlamento seçimleri için sandık başına gidecek.