Ukrayna'da Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla Herson'da evler su altında kaldı

rayna'nın Herson bölgesindeki Kahovka Hidroelektrik Santrali'nin (HES) vurulması sonucu bazı yerleşim yerlerinde su seviyesi evlerin çatısına kadar yükseldi.

Ukrayna'da Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla Herson'da evler su altında kaldı - 1

Ukrayna topraklarında Rusya ile devam eden savaşta, top atışlarıyla isabet alan Kahovka Barajı yıkıldı.

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Ukrayna'da Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla Herson'da evler su altında kaldı - 2

Baraj sularının etkilediği Herson bölgesindeki son durum bölge sakinlerince kaydedildi.

Ukrayna'da Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla Herson'da evler su altında kaldı - 3

Sosyal medyadan paylaşılan kayıtlarda, Rusların geçici olarak ilhak ettiği Oleşki kasabasında su seviyesinin her geçen saat yükseldiği, evlerin neredeyse tamamen su altında kaldığı görüldü.

Ukrayna'da Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla Herson'da evler su altında kaldı - 4

Başka bir sosyal medya kullanıcısı, Oleşka yakınlarında Kırım'a giden kara yolunun tamamen su altında kaldığına ilişkin görüntü paylaştı.

Ukrayna'da Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla Herson'da evler su altında kaldı - 5

Herson'un hem Rusya hem Ukrayna kontrolündeki yerlerde tahliye işlemleri yoğunlaştı.

Ukrayna'da Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla Herson'da evler su altında kaldı - 6

Gönüllülerin botlarla tahliyeye destek verdiği bölgede sakinler hayvanlarını da kurtarmaya çalıştı.

Ukrayna'da Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla Herson'da evler su altında kaldı - 7

Ukraynalı yetkililere göre, barajın suyu 24 saat boyunca yerleşim yerlerine doğru etkili şekilde akmaya devam edecek.

Ukrayna'da Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla Herson'da evler su altında kaldı - 8
Ukrayna'da Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla Herson'da evler su altında kaldı - 9
Ukrayna'da Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla Herson'da evler su altında kaldı - 10
Ukrayna'da Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla Herson'da evler su altında kaldı - 11
Ukrayna'da Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla Herson'da evler su altında kaldı - 12
Ukrayna'da Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla Herson'da evler su altında kaldı - 13
Ukrayna'da Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla Herson'da evler su altında kaldı - 14
Ukrayna'da Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla Herson'da evler su altında kaldı - 15
Ukrayna'da Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla Herson'da evler su altında kaldı - 16
Ukrayna'da Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla Herson'da evler su altında kaldı - 17
Ukrayna'da Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla Herson'da evler su altında kaldı - 18
Ukrayna'da Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla Herson'da evler su altında kaldı - 19
Ukrayna'da Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla Herson'da evler su altında kaldı - 20
Ukrayna'da Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla Herson'da evler su altında kaldı - 21
Ukrayna'da Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla Herson'da evler su altında kaldı - 22
Ukrayna'da Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla Herson'da evler su altında kaldı - 23
Ukrayna'da Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla Herson'da evler su altında kaldı - 24
Ukrayna'da Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla Herson'da evler su altında kaldı - 25
Ukrayna'da Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla Herson'da evler su altında kaldı - 26
Ukrayna'da Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla Herson'da evler su altında kaldı - 27
Ukrayna'da Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla Herson'da evler su altında kaldı - 28
Ukrayna'da Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla Herson'da evler su altında kaldı - 29
Ukrayna'da Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla Herson'da evler su altında kaldı - 30
Ukrayna'da Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla Herson'da evler su altında kaldı - 31
Ukrayna'da Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla Herson'da evler su altında kaldı - 32
Ukrayna'da Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla Herson'da evler su altında kaldı - 33
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