Ukrayna'da kara kasım: "New York büyüklüğünde toprak kaybedildi"
Üç yıllık savaşın yıprattığı Ukrayna, son iki yılın en kötü kasım ayını geçirdi. Ukrayna, kasım ayında Rus güçlerine New York şehri büyüklüğünde toprak kaybetti. Rusların kasım ayında ele geçirdiği alan bin kilometrekare boyutlarında. Uzmanlar, arazinin büyük bir kısmının kırsal olduğunu ve büyük stratejik veya operasyonel değere sahip olmadığını ileri sürüyor. Rusya, bölgesel bir başkent ve önemli bir askeri hedef olan Pokrovsk şehrine doğru ilerliyor. Donetsk, Rus güçlerinin en az toprak kontrolüne sahip olduğu bölge olmaya devam ediyor.
SON İKİ YILIN EN KÖTÜ KASIM AYI
Ukrayna, kasım ayında Rus güçlerine New York şehri büyüklüğünde bir alanı kaybetti. Bu, savaşın yıprattığı ülke için Eylül 2022'den bu yana kaydedilen en kötü aylık oran olarak tarihe geçti.
Şubat 2022'deki tam ölçekli işgalden sonra Rusya, Ukrayna'nın karşı saldırısı tarafından geri püskürtülmeden önce hızla toprak kazandı.