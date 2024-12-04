Ukrayna'da kara kasım: "New York büyüklüğünde toprak kaybedildi"

RUSLARIN EN BÜYÜK İLERLEMESİ

Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki kontrolü Kasım 2023'te yüzde 17,4 iken 30 Kasım 2024 itibarıyla yüzde 17,9'a yükseldi.

Rusya, yılın başından bu yana bin 804 kilometrekare kazandığı Donetsk'te en fazla toprak kazanımını elde etti. Sadece Kasım ayında bin 6 kilometrekare kazandı.

Kasım ayında Donetsk'te gerçekleşen ilerleme, Rusların Mayıs 2022'den bu yana bölgedeki en büyük kazanımlarını temsil ediyor.