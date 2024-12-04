Ukrayna'da kara kasım: "New York büyüklüğünde toprak kaybedildi"

Üç yıllık savaşın yıprattığı Ukrayna, son iki yılın en kötü kasım ayını geçirdi. Ukrayna, kasım ayında Rus güçlerine New York şehri büyüklüğünde toprak kaybetti. Rusların kasım ayında ele geçirdiği alan bin kilometrekare boyutlarında. Uzmanlar, arazinin büyük bir kısmının kırsal olduğunu ve büyük stratejik veya operasyonel değere sahip olmadığını ileri sürüyor. Rusya, bölgesel bir başkent ve önemli bir askeri hedef olan Pokrovsk şehrine doğru ilerliyor. Donetsk, Rus güçlerinin en az toprak kontrolüne sahip olduğu bölge olmaya devam ediyor.

Ukrayna'da kara kasım: "New York büyüklüğünde toprak kaybedildi" - 1

SON İKİ YILIN EN KÖTÜ KASIM AYI

Ukrayna, kasım ayında Rus güçlerine New York şehri büyüklüğünde bir alanı kaybetti. Bu, savaşın yıprattığı ülke için Eylül 2022'den bu yana kaydedilen en kötü aylık oran olarak tarihe geçti.

Şubat 2022'deki tam ölçekli işgalden sonra Rusya, Ukrayna'nın karşı saldırısı tarafından geri püskürtülmeden önce hızla toprak kazandı.

DÜNYA HABERLERİ

Ukrayna'da kara kasım: "New York büyüklüğünde toprak kaybedildi" - 2

RUS İLERLEMESİ DEVAM EDİYOR

Savaş Çalışmaları Enstitüsü (ISW) verileri, geçtiğimiz yıl Rus güçlerinin 2 bin 233 kilometrekare toprak aldığını gösteriyor.

2024'te de yaklaşık 2 bin 656 kilometrekare toprak ele geçirdiler.

Ukrayna'da kara kasım: "New York büyüklüğünde toprak kaybedildi" - 3

NEW YORK KADAR ALAN ELE GEÇİRİLDİ

Rusların kasım ayında ele geçirdiği alan bin kilometrekare boyutlarında. Bu da New York Şehri ile hemen hemen aynı büyüklükte alanın Rus kontrolünde olduğu anlamına geliyor.

Ancak uzmanlar, arazinin büyük bir kısmının kırsal olduğunu ve büyük stratejik veya operasyonel değere sahip olmadığını ileri sürüyor.

Ukrayna'da kara kasım: "New York büyüklüğünde toprak kaybedildi" - 4

RUSLARIN EN BÜYÜK İLERLEMESİ

Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki kontrolü Kasım 2023'te yüzde 17,4 iken 30 Kasım 2024 itibarıyla yüzde 17,9'a yükseldi.

Rusya, yılın başından bu yana bin 804 kilometrekare kazandığı Donetsk'te en fazla toprak kazanımını elde etti. Sadece Kasım ayında bin 6 kilometrekare kazandı.

Kasım ayında Donetsk'te gerçekleşen ilerleme, Rusların Mayıs 2022'den bu yana bölgedeki en büyük kazanımlarını temsil ediyor.

Ukrayna'da kara kasım: "New York büyüklüğünde toprak kaybedildi" - 5

RUSYA'NIN POKROVSK HEDEFİ

Nisan ayından bu yana Rusya, bölgesel bir başkent ve önemli bir askeri hedef olan Pokrovsk şehrine doğru ilerliyor.

Rusya'nın son bir yılda ele geçirdiği toprakların haritası çıkarıldığında, ülkenin ağırlıklı olarak tarım arazilerini ele geçirdiği, ancak kentsel veya altyapı değeri yüksek topraklarda önemli kazanımlar elde edemediği ortaya çıkıyor.

Ukrayna'da kara kasım: "New York büyüklüğünde toprak kaybedildi" - 6

DONETSK HALA ELE GEÇİRİLEMEDİ

Analizler, Rusya'nın yıl boyunca özellikle Donetsk'te kademeli olarak kazanımlar elde ettiğini ve 2022'de yasadışı olarak ilhak ettiği dört bölgenin her birinde (Luhansk, Herson, Zaporijya ve Donetsk) toprakların çoğunluğunu kontrol ettiğini gösteriyor.

Dördü arasında Donetsk, Rus güçlerinin en az toprak kontrolüne sahip olduğu bölge olmaya devam ediyor.

Ukrayna'da kara kasım: "New York büyüklüğünde toprak kaybedildi" - 7
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