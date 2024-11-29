Ukrayna'da "Karanlık Turizm" yükselişte: "Savaş alanı eğlence merkezi oldu"

Karanlık turizm olarak bilinen ve trajik olaylarla ilişkilendirilen yerleri ya da savaş bölgelerini ziyaret etmek anlamına gelen akım, Ukrayna'da yükselişte. Şimdi bazı şirketler, bu bölgelere turlar düzenliyor. Ukrayna, Batılı turistlerin "heyecan arayışı" nedeniyle ziyaretçi akınına uğruyor. İnsanlık tarihindeki trajik olayların, felaketlerin ve korkunç izlerin kaldığı noktaları keşfetmeye yönelik turlar, yoğun talep görüyor. Yerel halk ise toplumsal acıların yaşandığı bölgelerin eğlence merkezi olarak pazarlanmasından rahatsız.

Ukrayna'da "Karanlık Turizm" yükselişte: "Savaş alanı eğlence merkezi oldu" - 1

SAVAŞ ALANI TURİST MERKEZİ OLDU

Dünyanın birden fazla bölgesi, aktif olarak yıkıcı çatışmaların etkisi altında. Savaşlar, zenginlerin ve sözde macera arayanların yeni eğlence yöntemi haline geldi.

"Karanlık turizm" olarak adlandırılan yeni akım, savaş alanlarını turistik mekanlar haline getiriyor.

Askeri saldırıların, savaş bölgelerinin ve felaketlerin olduğu yerler artık bazı sözde macera tutkunları için turistik noktalar.

DÜNYA HABERLERİ

Ukrayna'da "Karanlık Turizm" yükselişte: "Savaş alanı eğlence merkezi oldu" - 2

BATILI TURİSTERİN İLGİ ODAĞI

Karanlık turizm artık kendi web sitesi ve özel tur rehberleriyle trend haline gelmiş yeni bir seyahat yöntemi.

Çatışmaların aktif olarak devam ettiği Ukrayna’nın savaşın izlerini taşıyan bölgeleri, Batılı turistlerin yeni ilgi odağı haline geldi.

Ukrayna'da "Karanlık Turizm" yükselişte: "Savaş alanı eğlence merkezi oldu" - 3

SAVAŞ TURİZMİ ETİK Mİ?

Yıkılan köprülerden tank mezarlıklarına kadar uzanan bölgeler, ziyaretçi akınına uğruyor.

Bu durum, hem Ukrayna halkı hem de turizm sektöründe etik sorunları beraberinde getiriyor.

Ukrayna'da "Karanlık Turizm" yükselişte: "Savaş alanı eğlence merkezi oldu" - 4

TURİZM ŞİRKETLERİ "EĞİTİCİ" DİYOR

Turizm şirketleri, bu turların eğitici olduğunu ve savaşın izlerinin unutulmasını engellediğini iddia ediyor. Yerel halk ise acılarının fırsata dönüştürülmesinden rahatsız.

Ukrayna'da "Karanlık Turizm" yükselişte: "Savaş alanı eğlence merkezi oldu" - 5

YEREL HALK RAHATSIZ

Bölge sakinleri, savaş bölgelerinin eğlence merkezi olarak pazarlanmasından rahatsız.

Ukraynalılar, yetkililere turizmin geleceğini yeniden düşünmeleri ve etik değerler çerçevesinde değerlendirmesi için çağrıda bulunuyor.

Ukrayna'da "Karanlık Turizm" yükselişte: "Savaş alanı eğlence merkezi oldu" - 6
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