Ukrayna'da "Karanlık Turizm" yükselişte: "Savaş alanı eğlence merkezi oldu"
Karanlık turizm olarak bilinen ve trajik olaylarla ilişkilendirilen yerleri ya da savaş bölgelerini ziyaret etmek anlamına gelen akım, Ukrayna'da yükselişte. Şimdi bazı şirketler, bu bölgelere turlar düzenliyor. Ukrayna, Batılı turistlerin "heyecan arayışı" nedeniyle ziyaretçi akınına uğruyor. İnsanlık tarihindeki trajik olayların, felaketlerin ve korkunç izlerin kaldığı noktaları keşfetmeye yönelik turlar, yoğun talep görüyor. Yerel halk ise toplumsal acıların yaşandığı bölgelerin eğlence merkezi olarak pazarlanmasından rahatsız.
SAVAŞ ALANI TURİST MERKEZİ OLDU
Dünyanın birden fazla bölgesi, aktif olarak yıkıcı çatışmaların etkisi altında. Savaşlar, zenginlerin ve sözde macera arayanların yeni eğlence yöntemi haline geldi.
"Karanlık turizm" olarak adlandırılan yeni akım, savaş alanlarını turistik mekanlar haline getiriyor.
Askeri saldırıların, savaş bölgelerinin ve felaketlerin olduğu yerler artık bazı sözde macera tutkunları için turistik noktalar.