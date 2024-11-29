Ukrayna'da "Karanlık Turizm" yükselişte: "Savaş alanı eğlence merkezi oldu"

TURİZM ŞİRKETLERİ "EĞİTİCİ" DİYOR

Turizm şirketleri, bu turların eğitici olduğunu ve savaşın izlerinin unutulmasını engellediğini iddia ediyor. Yerel halk ise acılarının fırsata dönüştürülmesinden rahatsız.