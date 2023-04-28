Ukrayna’da Kiev, Dnipro ve Uman’a roket saldırısı: 12 kişi öldü

Ukraynalı yetkililer bugün yaptıkları açıklamalarda, atılan roketlerin Uman başta olmak üzere bazılarının yerleşim yerlerine isabet ettiğini belirterek toplamda 12’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 18’den fazla kişinin ise yaralandığını duyurdu. Hayatını kaybedenler arasında bir çocuğun da olduğu ifade edildi.