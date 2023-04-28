Ukrayna’da Kiev, Dnipro ve Uman’a roket saldırısı: 12 kişi öldü

Ukrayna’nın Kiev, Dnipro ve Cherkasy bölgesindeki Uman kentine Rusya tarafından bugün erken saatlerde roketli saldırı düzenlendi. Yetkililer, Uman kenti başta olmak üzere hayatını kaybedenlerinin sayısının 12’dan fazla olduğunu duyurdu.

Ukrayna’da Kiev, Dnipro ve Uman’a roket saldırısı: 12 kişi öldü - 1

Ukraynalı yetkililer bugün yaptıkları açıklamalarda, atılan roketlerin Uman başta olmak üzere bazılarının yerleşim yerlerine isabet ettiğini belirterek toplamda 12’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 18’den fazla kişinin ise yaralandığını duyurdu. Hayatını kaybedenler arasında bir çocuğun da olduğu ifade edildi.

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Ukrayna’da Kiev, Dnipro ve Uman’a roket saldırısı: 12 kişi öldü - 2

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski bu sabah yaptığı açıklamada Rusya’nın erken saatlerde roket ve İHA’larla saldırdığını, Uman kentinde bir apartmanı tamamen yıkıldığını ve Dnipro’da bir çocuğun öldüğünü belirtti.

Ukrayna’da Kiev, Dnipro ve Uman’a roket saldırısı: 12 kişi öldü - 3
Ukrayna’da Kiev, Dnipro ve Uman’a roket saldırısı: 12 kişi öldü - 4
Ukrayna’da Kiev, Dnipro ve Uman’a roket saldırısı: 12 kişi öldü - 5
Ukrayna’da Kiev, Dnipro ve Uman’a roket saldırısı: 12 kişi öldü - 6
Ukrayna’da Kiev, Dnipro ve Uman’a roket saldırısı: 12 kişi öldü - 7
Ukrayna’da Kiev, Dnipro ve Uman’a roket saldırısı: 12 kişi öldü - 8
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