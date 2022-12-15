Ukrayna'da kritik elektrik kesintileri: Yenilmezlik Noktaları kuruldu

AYLARDIR GÖRMEDİĞİ OKUL ARKADAŞLARINI UZAKTAN DERS SAYESİNDE GÖREBİLİYOR

Telefondan çevrim içi derse katılma zamanını bekleyen İvanova'nın 11 yaşındaki kızı Veronika ise burada diğer çocuklarla bir arada olduğu için kendisini mutlu hissettiğini dile getirdi.

Şehirde gittiği okulun faaliyete başladığını, ancak bölgede saldırı tehlikesi sürdüğü için velilerin kararıyla bir süre daha uzaktan ders almaya devam ettiklerini anlatan Veronika, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana okula gitmediğini söyledi.

Sınıf arkadaşlarını çok özlediğini dile getiren Veronika, şöyle devam etti:

"Okula en son savaş başlamadan önce gitmiştim. Sınıfta 23 çocuktuk. Uzun süredir arkadaşlarımı göremiyorum. Arkadaşlarım çeşitli ülkelere gitti. Arkadaşlarımı çok özledim, onları çevrim içi ders sırasında görebiliyorum. Savaşın bitmesini istiyorum."