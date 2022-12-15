Ukrayna'da kritik elektrik kesintileri: Yenilmezlik Noktaları kuruldu

Rusya'ya karşı savaşın devam ettiği Ukrayna'da, Rus güçlerinin son dönemlerde gerçekleştirdiği füze ve İHA saldırılarında özelikle enerji altyapılarının hedef alınması sonucu ülkenin çeşitli bölgelerinde planlı veya acil durum elektrik kesintileri yaşanıyor.
Ülke genelinde hükümetin yardımıyla açılan Yenilmezlik Noktaları'na akın eden vatandaşlar, bilgisayar başına geçerek çalışmalarını çevrim içi olarak buradan sürdürüyor.
Ülkede özelikle son iki aydır devam eden enerji sorunları nedeniyle hayata geçirilen Yenilmezlik Noktaları projesi sayesinde vatandaşlar telefon ve diğer elektrikli aletleri şarj etme imkanı buluyor. Siviller, saatlerce burada oturup işlerini çevrim içi yapabilmek için çaba sarf ediyor.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 15 kilometre uzaklıktaki Buça şehrinde elektrik kesintileri nedeniyle telefon ve internet bağlantısı sorunları da yaşanıyor.
Ukrayna'da savaşın ilk dönemlerinde sokaklarda bulunan ceset görüntüleri ve katliam iddialarıyla dünya gündemine oturan Buça'da yaşayanlar, bir yandan yaşananları unutmaya çalışırken, kışın soğuk günlerinde elektrik sıkıntısıyla da karşı karşıya kaldı.
Rus kuvvetlerinin son dönemlerde bölgedeki enerji tesislerini hedef almasıyla sık sık elektrik kesintilerinin yaşandığı, çoğu zaman mobil internetin de çalışmadığı Buça'da halkın şehrin çeşitli noktalarında faaliyet gösteren Yenilmezlik Noktaları'na akın etmesi dikkati çekiyor.
Çocuklar için oyun alanlarının bulunduğu, sıcak çay ve kahve ikramlarının olduğu, ihtiyaç sahiplerine ilaçların dağıtıldığı, jeneratörler sayesinde elektrik ve internet hizmetlerinin 24 saat boyunca sunulabildiği söz konusu yardım merkezleri kalabalıkları ağırlıyor.
Yardım çadırına kız çocuğu ile gelen, 37 yaşındaki Olga İvanova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehirde elektrik olmadığı için Yenilmezlik Noktaları'na gelip burada bilgisayar ortamında çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Şimdi çevrim içi iş yapıyorum. Son bir haftadır durum böyle. Ondan önce cep telefonundan internet kullanabiliyordum" dedi.
Son iki aydır şehirde elektrik kesintileri yaşandığını anımsatan İvanova, savaşta hasar alan evlerinin onarım çalışmalarının sürdüğünü, soğuk havalarda elektriksiz kaldıklarını anlattı.
Telefondan çevrim içi derse katılma zamanını bekleyen İvanova'nın 11 yaşındaki kızı Veronika ise burada diğer çocuklarla bir arada olduğu için kendisini mutlu hissettiğini dile getirdi.
Şehirde gittiği okulun faaliyete başladığını, ancak bölgede saldırı tehlikesi sürdüğü için velilerin kararıyla bir süre daha uzaktan ders almaya devam ettiklerini anlatan Veronika, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana okula gitmediğini söyledi.
Sınıf arkadaşlarını çok özlediğini dile getiren Veronika, şöyle devam etti:
"Okula en son savaş başlamadan önce gitmiştim. Sınıfta 23 çocuktuk. Uzun süredir arkadaşlarımı göremiyorum. Arkadaşlarım çeşitli ülkelere gitti. Arkadaşlarımı çok özledim, onları çevrim içi ders sırasında görebiliyorum. Savaşın bitmesini istiyorum."