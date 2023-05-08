Ukrayna'da nükleer panik: Rusya 18 kasabayı tahliye etti

Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın Zaporizhzhia nükleer santrali yakınlarındaki bir kasabayı tahliye etmesinin büyük bir paniğe yol açtığını açıkladı.
Rusya, Kiev'in beklenen saldırısı öncesinde halktan, santral yakınındaki Enerhodar da dahil olmak üzere Zaporizhzhia bölgesindeki 18 yerleşim yerini terk etmelerini istedi. Melitopol'un Ukraynalı Belediye Başkanı Ivan Fedorov, binlerce araç ayrılırken beş saatlik beklemelerin yaşadığı kuyrukların oluştuğunu aktardı.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Direktörü Rafael Grossi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, nükleer santral yakınlarında yaşayanların tahliye edilmesinin, santral çevresinde Rus ve Ukrayna güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanabileceğine işaret ettiğini söyledi.
Bununla birlikte Grossi, santralin reaktörlerinin elektrik üretmemesine rağmen hala nükleer madde yüklü olduğunu açıkladı.
Grossi, birkaç hafta önce santrali ziyaret ettiğinde bir mayın tarlasından geçmek zorunda kaldığını da sözlerine ekledi.
Daha önce IAEA yaptığı bir açıklamada Zaporizhzhia santralindeki durumun "giderek öngörülemez ve potansiyel olarak tehlikeli hale geldiği" uyarısında bulunmuştu. Açıklamada, santraldeki UAEA uzmanlarının "çoğu santral personelinin yaşadığı yakındaki Enerhodar kasabası sakinlerinin ilan edilen tahliyesinin başladığına dair bilgi aldıkları" belirtildi.
Diğer taraftan, Rusya tarafından atanan bölge başkanı Yevgeny Balitsky, geçen Cuma günü yaptığı açıklamada, "Son birkaç gün içinde düşmanın cephe hattına yakın yerleşim yerlerine yönelik bombardımanı arttı.Bu nedenle öncelikle çocukların, ebeveynlerin, yaşlıların, engellilerin ve hastanedeki hastaların tahliye edilmesine karar verdim." dedi.
Öte yandan, Rus güçleri Zaporizhzhia bölgesinin büyük bir kısmını işgal etmiş durumda ancak Dnipro baraj gölü boyunca Enerhodar'ın hemen kuzey doğusunda yer alan bölgesel başkent Zaporizhzhia’yı ele geçiremedi.
Melitopol'un sürgündeki belediye başkanı Ivan Fedorov, sosyal medya hesabında tahliye edilen bölgelerdeki dükkanlarda mal ve ilaç kalmadığını yazdı.
Fedorov ayrıca, Ukrayna'nın bölgeye saldırması halinde elektrik ve su kaynaklarının kesilebileceği korkusuyla hastanelerin hastaları sokağa attığını öne sürdü.