Ukrayna'da nükleer panik: Rusya 18 kasabayı tahliye etti

Diğer taraftan, Rusya tarafından atanan bölge başkanı Yevgeny Balitsky, geçen Cuma günü yaptığı açıklamada, "Son birkaç gün içinde düşmanın cephe hattına yakın yerleşim yerlerine yönelik bombardımanı arttı.Bu nedenle öncelikle çocukların, ebeveynlerin, yaşlıların, engellilerin ve hastanedeki hastaların tahliye edilmesine karar verdim." dedi.