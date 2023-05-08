Ukrayna'da nükleer panik: Rusya 18 kasabayı tahliye etti

Rusya, Ukrayna'da yer alan Zaporizhzhia nükleer santralinin etrafında bulunan 18 kasabayı aniden tahliye kararı aldı. Söz konusu durum büyük bir paniğe yol açarken, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Direktörü Rafael Grossi, durumun iki ülke arasında bölgede şiddetli çatışmalar yaşandığının ve bunun nükleer bir tehlikeye işaret ettiğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Ukrayna'da nükleer panik: Rusya 18 kasabayı tahliye etti - 1

Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın Zaporizhzhia nükleer santrali yakınlarındaki bir kasabayı tahliye etmesinin büyük bir paniğe yol açtığını açıkladı. 

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Ukrayna'da nükleer panik: Rusya 18 kasabayı tahliye etti - 2

Rusya, Kiev'in beklenen saldırısı öncesinde halktan, santral yakınındaki Enerhodar da dahil olmak üzere Zaporizhzhia bölgesindeki 18 yerleşim yerini terk etmelerini istedi. Melitopol'un Ukraynalı Belediye Başkanı Ivan Fedorov, binlerce araç ayrılırken beş saatlik beklemelerin yaşadığı kuyrukların oluştuğunu aktardı.

Ukrayna'da nükleer panik: Rusya 18 kasabayı tahliye etti - 3

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Direktörü Rafael Grossi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, nükleer santral yakınlarında yaşayanların tahliye edilmesinin, santral çevresinde Rus ve Ukrayna güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanabileceğine işaret ettiğini söyledi. 

Ukrayna'da nükleer panik: Rusya 18 kasabayı tahliye etti - 4

Bununla birlikte Grossi, santralin reaktörlerinin elektrik üretmemesine rağmen hala nükleer madde yüklü olduğunu açıkladı.

Ukrayna'da nükleer panik: Rusya 18 kasabayı tahliye etti - 5

Grossi, birkaç hafta önce santrali ziyaret ettiğinde bir mayın tarlasından geçmek zorunda kaldığını da sözlerine ekledi.

Ukrayna'da nükleer panik: Rusya 18 kasabayı tahliye etti - 6

Daha önce IAEA yaptığı bir açıklamada Zaporizhzhia santralindeki durumun "giderek öngörülemez ve potansiyel olarak tehlikeli hale geldiği" uyarısında bulunmuştu. Açıklamada, santraldeki UAEA uzmanlarının "çoğu santral personelinin yaşadığı yakındaki Enerhodar kasabası sakinlerinin ilan edilen tahliyesinin başladığına dair bilgi aldıkları" belirtildi.

Ukrayna'da nükleer panik: Rusya 18 kasabayı tahliye etti - 7

Diğer taraftan, Rusya tarafından atanan bölge başkanı Yevgeny Balitsky, geçen Cuma günü yaptığı açıklamada,  "Son birkaç gün içinde düşmanın cephe hattına yakın yerleşim yerlerine yönelik bombardımanı arttı.Bu nedenle öncelikle çocukların, ebeveynlerin, yaşlıların, engellilerin ve hastanedeki hastaların tahliye edilmesine karar verdim." dedi. 

Ukrayna'da nükleer panik: Rusya 18 kasabayı tahliye etti - 8

Öte yandan, Rus güçleri Zaporizhzhia bölgesinin büyük bir kısmını işgal etmiş durumda ancak Dnipro baraj gölü boyunca Enerhodar'ın hemen kuzey doğusunda yer alan bölgesel başkent Zaporizhzhia’yı ele geçiremedi. 

Ukrayna'da nükleer panik: Rusya 18 kasabayı tahliye etti - 9

Melitopol'un sürgündeki belediye başkanı Ivan Fedorov, sosyal medya hesabında tahliye edilen bölgelerdeki dükkanlarda mal ve ilaç kalmadığını yazdı.

Ukrayna'da nükleer panik: Rusya 18 kasabayı tahliye etti - 10

Fedorov ayrıca, Ukrayna'nın bölgeye saldırması halinde elektrik ve su kaynaklarının kesilebileceği korkusuyla hastanelerin hastaları sokağa attığını öne sürdü.

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