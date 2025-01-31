Ukrayna'da ölen Amerikalıların sayısı artıyor: Cansız bedenlerine ulaşamıyorlar
Rusya Ukrayn savaşında cephe hattında ateş artarken Ukrayna saflarına katılan Amerikalı gönüllülerden kötü haberler geliyor. CNN International'ın araştırmasına göre Ukrayna ordusuna katılan en az 5 Amerikalı gönüllünün cesedi, son 6 ay içinde savaş alanından alınamadı.
CNN International'ın yaptığı bir araştırmaya göre, Ukrayna'da cephede 20'den fazla Amerikalı kayıp. Son altı ay içinde ülkenin savunmasındaki acil boşlukları yabancıların doldurmasıyla kayıplar arttı.
CNN International, Ukrayna ordusuna katılan en az beş Amerikalı gönüllünün cesedinin son altı ay içinde çatışmada öldürüldükten sonra savaş alanından alınamadığını tespit etti.
Bunlardan ikisi uzun müzakerelerin ardından cuma günü Rus işgali altındaki topraklardan Ukrayna topraklarına geri gönderildi.