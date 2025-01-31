Ukrayna'da ölen Amerikalıların sayısı artıyor: Cansız bedenlerine ulaşamıyorlar

Rusya Ukrayn savaşında cephe hattında ateş artarken Ukrayna saflarına katılan Amerikalı gönüllülerden kötü haberler geliyor. CNN International'ın araştırmasına göre Ukrayna ordusuna katılan en az 5 Amerikalı gönüllünün cesedi, son 6 ay içinde savaş alanından alınamadı.

Ukrayna'da ölen Amerikalıların sayısı artıyor: Cansız bedenlerine ulaşamıyorlar - 1

CNN International'ın yaptığı bir araştırmaya göre, Ukrayna'da cephede 20'den fazla Amerikalı kayıp. Son altı ay içinde ülkenin savunmasındaki acil boşlukları yabancıların doldurmasıyla kayıplar arttı.

CNN International, Ukrayna ordusuna katılan en az beş Amerikalı gönüllünün cesedinin son altı ay içinde çatışmada öldürüldükten sonra savaş alanından alınamadığını tespit etti.

Bunlardan ikisi uzun müzakerelerin ardından cuma günü Rus işgali altındaki topraklardan Ukrayna topraklarına geri gönderildi.

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Ukrayna'da ölen Amerikalıların sayısı artıyor: Cansız bedenlerine ulaşamıyorlar - 2

AİLELER ÜZGÜN

Hayatta kalan meslektaşlarının çarpıcı ifadeleri ve giderek artan kayıp sayısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın “saçma” olarak nitelendirdiği savaşta, Amerikan askerlerinin belirsiz ama önemli rolünü gözler önüne seriyor.

Kayıp Amerikalıların yakınları CNN'e, oğullarını defnedememenin eksikliğini, sevdiklerinin öldüğünü resmi olarak ilan edememenin üzüntüsünü anlattı.

Ayrıca onları internette taciz eden Rus internet trollerinin verdiği eziyeti anlattılar. Ukrayna'nın doğu cephesindeki çatışmaların yoğunluğu, her iki taraftan askerlerin cansız bedenlerinin çoğu zaman toplanamaması anlamına geliyor.

Ukrayna'da ölen Amerikalıların sayısı artıyor: Cansız bedenlerine ulaşamıyorlar - 3

KÖPRÜYÜ UÇURUCAKKEN VURULDULAR

Hayatta kalanlar ve yakınlarına göre, eylül ayı sonlarında Ukrayna'nın doğusundaki Pokrovsk'un hemen dışında meydana gelen olayda iki Amerikalı gönüllü asker öldürüldü. İkisinin de cesedine ulaşılamadı.

Missouri'den 25 yaşındaki eski ABD askeri Zachary Ford ve askeri deneyimi olmayan bir başka Amerikalı, Novohrodivka köyü yakınlarındaki bir köprüyü havaya uçurmakla görevlendirildikleri sırada bir insansız hava aracı tarafından öldürüldü.

Ukrayna'da ölen Amerikalıların sayısı artıyor: Cansız bedenlerine ulaşamıyorlar - 4

"AYNI HIZLA ÖLDÜRTÜRLER"

Saldırıdan kurtulan asker, yabancı gönüllü savaşçıların cephede hayatta kalma olasılığının deneyim düzeylerinin yanı sıra, katıldıkları tugaylar tarafından verilen görevlere de bağlı olduğunu söyledi.

Bazı subaylar yabancılara ve Ukraynalılara eşit görevler verirken, “Diğerleri sizi satar ve aynı hızla öldürtür” dedi.

“Bu noktada, bunun Amerika'nın savaşı olmadığını söyleyemezsiniz” diyen Amerikalı asker, “Savaşı eleştirenler ‘Bu Ukrayna'nın sorunu demeye çalışıyorlar. Eğer şimdi barış yaparsak, bununla uğraşmak zorunda kalmayız' demeye çalışıyorlar. Gerçek şu ki, bu durmayacak” diye ekledi.

Tugayındaki kayıplardan “kötü bir subayı” sorumlu tuttu. Savaştıkları bölge şu anda Rusya'nın kontrolü altında.

Ukrayna'da ölen Amerikalıların sayısı artıyor: Cansız bedenlerine ulaşamıyorlar - 5
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