"AYNI HIZLA ÖLDÜRTÜRLER"

Saldırıdan kurtulan asker, yabancı gönüllü savaşçıların cephede hayatta kalma olasılığının deneyim düzeylerinin yanı sıra, katıldıkları tugaylar tarafından verilen görevlere de bağlı olduğunu söyledi.

Bazı subaylar yabancılara ve Ukraynalılara eşit görevler verirken, “Diğerleri sizi satar ve aynı hızla öldürtür” dedi.

“Bu noktada, bunun Amerika'nın savaşı olmadığını söyleyemezsiniz” diyen Amerikalı asker, “Savaşı eleştirenler ‘Bu Ukrayna'nın sorunu demeye çalışıyorlar. Eğer şimdi barış yaparsak, bununla uğraşmak zorunda kalmayız' demeye çalışıyorlar. Gerçek şu ki, bu durmayacak” diye ekledi.

Tugayındaki kayıplardan “kötü bir subayı” sorumlu tuttu. Savaştıkları bölge şu anda Rusya'nın kontrolü altında.