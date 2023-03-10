Ukrayna'da Rus birliklerle mücadele için askerlere sanal eğitim veriliyor

Ukraynalı askerler Lviv'deki interaktif atış poligonunda (yangın eğitim simülatörü) atış eğitimine katılıyor.
Ukrayna Ulusal Muhafızları için bu atış poligonu Lviv Belediye Meclisi tarafından satın alındı.
Yetkililer, sanal eğitimin, ordunun eğitim sahasında gerçek silahları kullanmaya hazırlanmasına ve silahlar için mühimmat tasarrufu yapılmasına yardımcı olduğunu vurguladı.
Öte yandan, ikinci yılına giren Rusya-Ukrayna savaşı, BM'nin son rakamlarına göre şimdiye kadar 8 bin 173 sivilin ölümüne ve 13 bin 620 sivilin yaralanmasına neden oldu.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ise önceki gün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştüğünü belirterek, "Rusya'nın kasıtlı olarak sivilleri ve enerji altyapısını hedef alması savaş suçudur." ifadesini kullandı.
AB Komisyonu Başkanı, saldırıların Ukrayna'nın AB yolundaki reform çabalarını ilerletme konusundaki ortak kararlılığı güçlendirdiğini ifade etti.