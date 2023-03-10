Ukrayna'da Rus birliklerle mücadele için askerlere sanal eğitim veriliyor

Ukrayna'nın Lviv kentindeki Ukraynalı askerler gerçek ortamdaki eğitimin yanı sıra sanal askeri eğitim de alıyor. Askerler, savaş ortamına hazırlamak için interaktif atış yapıyor. Yetkililer, sanal eğitimin askerlerin cephedeki çatışmalardaki performansları için oldukça olumlu bir etkisi olduğunu belirtti.

Ukrayna'da Rus birliklerle mücadele için askerlere sanal eğitim veriliyor - 1

Ukraynalı askerler Lviv'deki interaktif atış poligonunda (yangın eğitim simülatörü) atış eğitimine katılıyor.

Ukrayna'da Rus birliklerle mücadele için askerlere sanal eğitim veriliyor - 2

Ukrayna Ulusal Muhafızları için bu atış poligonu Lviv Belediye Meclisi tarafından satın alındı.

Ukrayna'da Rus birliklerle mücadele için askerlere sanal eğitim veriliyor - 3

MÜHİMMAT TASARRUFU SAĞLIYOR

Yetkililer, sanal eğitimin, ordunun eğitim sahasında gerçek silahları kullanmaya hazırlanmasına ve silahlar için mühimmat tasarrufu yapılmasına yardımcı olduğunu vurguladı.

Ukrayna'da Rus birliklerle mücadele için askerlere sanal eğitim veriliyor - 4

8 BİNİ AŞKIN SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, ikinci yılına giren Rusya-Ukrayna savaşı, BM'nin son rakamlarına göre şimdiye kadar 8 bin 173 sivilin ölümüne ve 13 bin 620 sivilin yaralanmasına neden oldu.

Ukrayna'da Rus birliklerle mücadele için askerlere sanal eğitim veriliyor - 5

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ise önceki gün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştüğünü belirterek, "Rusya'nın kasıtlı olarak sivilleri ve enerji altyapısını hedef alması savaş suçudur." ifadesini kullandı.

Ukrayna'da Rus birliklerle mücadele için askerlere sanal eğitim veriliyor - 6

AB Komisyonu Başkanı, saldırıların Ukrayna'nın AB yolundaki reform çabalarını ilerletme konusundaki ortak kararlılığı güçlendirdiğini ifade etti.

Ukrayna'da Rus birliklerle mücadele için askerlere sanal eğitim veriliyor - 7

Ukrayna'da Rus birliklerle mücadele için askerlere sanal eğitim veriliyor - 8
Ukrayna'da Rus birliklerle mücadele için askerlere sanal eğitim veriliyor - 9
Ukrayna'da Rus birliklerle mücadele için askerlere sanal eğitim veriliyor - 10

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