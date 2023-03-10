Ukrayna'da Rus birliklerle mücadele için askerlere sanal eğitim veriliyor

8 BİNİ AŞKIN SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, ikinci yılına giren Rusya-Ukrayna savaşı, BM'nin son rakamlarına göre şimdiye kadar 8 bin 173 sivilin ölümüne ve 13 bin 620 sivilin yaralanmasına neden oldu.