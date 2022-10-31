Ukrayna'da Rusların hava saldırılarına karşı mobil uygulama: İHA'ların önceden tespit edilmesini sağlıyor

AYIRT EDİCİ GÜRÜLTÜSÜ VE ALÇAKTAN UÇMASI TESPİTİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR

ePPO’yu geliştiren elip, drone’ların 180 km/s civarında nispeten yavaş seyir hızı ve motosiklet veya çim biçme makinesine benzeyen ayırt edici gürültüsünün, onların yerden tespit edilmesinin kolay olduğu anlamına geldiğini söyledi. Suldin, "Bu onların en büyük açığı. Alçaktan uçan bu cisimler bir kez tespit edildikten sonra kolayca yakalanabilir” dedi.