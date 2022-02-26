Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarından kaçan binlerce kişi Polonya'ya geçti

Polonyalı yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinden sonra dünden bu yana yaklaşık 30 bin kişinin, Ukrayna'dan Polonya'ya geçtiğini, bu kişilerin neredeyse yarısının mülteci konumunda olduğunu bildirdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 26.02.2022 - 02:13

Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarından kaçan binlerce kişi Polonya'ya geçti - 1

Güvenlik Hizmetleri Sözcüsü, "Şimdiye kadar gelen kişilerin yaklaşık yarısı savaştan kaçtıklarına dair sözlü açıklamalar yaptı. Bunlar savaş mültecisi olarak kabul edilmesi gereken insanlar. Yerel prosedürlere göre Polonya'ya kabul edilecekler." diye konuştu.

Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarından kaçan binlerce kişi Polonya'ya geçti - 2

Polonya'da yaşayan Ukraynalıların da sınıra giderek 'dan gelen yakınlarını ve dostlarını karşıladıkları görüldü.

Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarından kaçan binlerce kişi Polonya'ya geçti - 3

Polonya, Ukrayna'dan kaçan üçüncü ülke vatandaşlarının da memleketlerine geri gönderilmesi çalışmalarına yardım ediyor.

Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarından kaçan binlerce kişi Polonya'ya geçti - 4

Polonya'nın ilk aşamada mültecilere yiyecek, tıbbi yardım ve bilgi sağlanması için 8 kabul noktasını açtığı duyurulmuştu.

Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarından kaçan binlerce kişi Polonya'ya geçti - 5

Bu arada Polonya, hava sahasını Rus uçaklarına kapattı.

Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarından kaçan binlerce kişi Polonya'ya geçti - 6

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, yerel saatle 14.00'te yürürlüğe giren karar için Aeroflot gibi hava yolu şirketlerinin, Polonya havaalanlarından kalkış ve inişlerinin, ayrıca Polonya üzerinden diğer ülkelere uçuşlarının yasaklandığını söyledi.

Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarından kaçan binlerce kişi Polonya'ya geçti - 7
Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarından kaçan binlerce kişi Polonya'ya geçti - 8
Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarından kaçan binlerce kişi Polonya'ya geçti - 9
Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarından kaçan binlerce kişi Polonya'ya geçti - 10
Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarından kaçan binlerce kişi Polonya'ya geçti - 11
Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarından kaçan binlerce kişi Polonya'ya geçti - 12
Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarından kaçan binlerce kişi Polonya'ya geçti - 13
Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarından kaçan binlerce kişi Polonya'ya geçti - 14
Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarından kaçan binlerce kişi Polonya'ya geçti - 15
Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarından kaçan binlerce kişi Polonya'ya geçti - 16
Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarından kaçan binlerce kişi Polonya'ya geçti - 17
Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarından kaçan binlerce kişi Polonya'ya geçti - 18

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