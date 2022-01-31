Ukrayna'da savaş hazırlığı: ABD'liler askerleri, askerler de sivilleri eğitti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus kuvvetlerini sınıra taşımaya devam ederken Ukrayna'da işgal korkusu sürüyor. Amerikan birlikleri, Kiev güçlerini 'bunker buster' roketatarlarını kullanma konusunda eğitirkeni Ukrayna Ulusal Muhafız askerleri sivillere tahta kalaşnikovlar ile silah kullanmayı öğretti.

Haberler - ntv.com.tr 31.01.2022 - 16:55

Ukrayna'da savaş hazırlığı: ABD'liler askerleri, askerler de sivilleri eğitti - 1

ABD Florida Ulusal Muhafızları’ndan askerler 'nın Polonya sınırı yakınlarındaki  Lviv kentinde Kiev güçlerine M141 Bunker mühimmatını kullanma eğitimi verirken Reuters haber ajansı tarafından fotoğraflandı. 

Ukrayna'da savaş hazırlığı: ABD'liler askerleri, askerler de sivilleri eğitti - 2

ABD'NİN YARDIMI OLARAK GELDİ

Söz konusu silahların yaklaşık 100 tanesi Washington tarafından askeri yardım sevkiyatlarının bir parçası olarak gönderildi.

Ukrayna'da savaş hazırlığı: ABD'liler askerleri, askerler de sivilleri eğitti - 3

200 ABD ASKERİ UKRAYNA'DA

Bununla birlikte, ABD'nin 2015'ten beri askeri varlığını sürdürdüğü ve ülkenin silahlı kuvvetlerine eğitim ve destek sağlamakla görevlendirildiği Ukrayna'da şu anda yaklaşık 200 ABD askeri görev yapıyor.

Ukrayna'da savaş hazırlığı: ABD'liler askerleri, askerler de sivilleri eğitti - 4

Bunker buster roket atarları,  beton, tuğla ve kum torbası konumlarını parçalamak için tasarlandı ve 1999'dan beri ABD tarafından kullanılıyor.

Ukrayna'da savaş hazırlığı: ABD'liler askerleri, askerler de sivilleri eğitti - 5

ABD ayrıca, Putin'in tanklarını parçalamak için tasarlanmış 300 Javelin tanksavar füzesini Ukrayna'ya gönderdi. İngiltere de daha önce NLAW tanksavar füzeleri göndermişti.  İngiliz birliklerinin geçen hafta Kiev'de Ukraynalılara bunları nasıl kullanacaklarını öğrettikleri görülmüştü.

Ukrayna'da savaş hazırlığı: ABD'liler askerleri, askerler de sivilleri eğitti - 6

TAHTA KALAŞKİNOVLAR İLE NİŞAN ALDILAR

Öte yandan, Amerikan askerleri Ukraynalı askerleri eğitirken, Ukrayna Ulusal Muhafızları da sivillere silah tutmayı öğretti. Kiev’de yaşayanlar tahtalardan yapılmış kalaşnikovlarla nişan almayı öğrendi.

Ukrayna'da savaş hazırlığı: ABD'liler askerleri, askerler de sivilleri eğitti - 7

RUSYA, UKRAYNA SINIRINA MÜHİMMAT VE ASKER YIĞDI

Diğer taraftan , Ukrayna sınırına tanklar ve topçularla birlikte yaklaşık 130 bin askeri yığdı ve Putin bu hafta orada gerçekleşecek bir eğitim tatbikatı için güçlerini Belarus'a sevk ediyor. Kiev'den yaklaşık 200 km  uzaklıktaki Kalinkoviç yakınlarında Rus T-72 tankları yer alıyor. 

Ukrayna'da savaş hazırlığı: ABD'liler askerleri, askerler de sivilleri eğitti - 8

Rus yetkilliler, Ukrayna'yı işgal etmeyi planladıklarını defalerca reddeti vr NATO'yu, Putin'in asker yığınına karşı koymaya çalışırken gerilimi tırmandırmakla suçladı.

Ukrayna'da savaş hazırlığı: ABD'liler askerleri, askerler de sivilleri eğitti - 9

Ukrayna da gerilimi azaltmaya çalıştı ve insanları sakin kalmaya çağırdı, ancak ABD bir işgalin 'yakında' olduğunu ve sıcaklıkların düşmesinin ardından zemin dondukçai önümüzdeki birkaç hafta içinde gelebileceği konusunda ısrar etmeye devam etti.

Ukrayna'da savaş hazırlığı: ABD'liler askerleri, askerler de sivilleri eğitti - 10

Bunların yanı sıra Rusya, ABD ve NATO'ya, Ukrayna'nın ittifaka katılmasının yasaklanması ve eski Sovyet ülkelerindeki güçlerin geri çekilmesi de dahil olmak üzere bir güvenlik talepleri listesi yayınladı.

Ukrayna'da savaş hazırlığı: ABD'liler askerleri, askerler de sivilleri eğitti - 11

O zamandan beri Moskova'ya bu talepleri reddeden ancak Putin'e tavizler sunan iki mektup gönderildi.

Ukrayna'da savaş hazırlığı: ABD'liler askerleri, askerler de sivilleri eğitti - 12
Ukrayna'da savaş hazırlığı: ABD'liler askerleri, askerler de sivilleri eğitti - 13
Ukrayna'da savaş hazırlığı: ABD'liler askerleri, askerler de sivilleri eğitti - 14
Ukrayna'da savaş hazırlığı: ABD'liler askerleri, askerler de sivilleri eğitti - 15
Ukrayna'da savaş hazırlığı: ABD'liler askerleri, askerler de sivilleri eğitti - 16
Ukrayna'da savaş hazırlığı: ABD'liler askerleri, askerler de sivilleri eğitti - 17
Ukrayna'da savaş hazırlığı: ABD'liler askerleri, askerler de sivilleri eğitti - 18
Ukrayna'da savaş hazırlığı: ABD'liler askerleri, askerler de sivilleri eğitti - 19
Ukrayna'da savaş hazırlığı: ABD'liler askerleri, askerler de sivilleri eğitti - 20

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