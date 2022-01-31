Ukrayna'da savaş hazırlığı: ABD'liler askerleri, askerler de sivilleri eğitti

RUSYA, UKRAYNA SINIRINA MÜHİMMAT VE ASKER YIĞDI

Diğer taraftan Rusya, Ukrayna sınırına tanklar ve topçularla birlikte yaklaşık 130 bin askeri yığdı ve Putin bu hafta orada gerçekleşecek bir eğitim tatbikatı için güçlerini Belarus'a sevk ediyor. Kiev'den yaklaşık 200 km uzaklıktaki Kalinkoviç yakınlarında Rus T-72 tankları yer alıyor.



