Ukrayna'da savaş hazırlığı: Sivillere temel askeri eğitim veriliyor

Ukrayna-Rusya gerginliği sürerken, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de eski askerler ve gönüllüler, sivil halka muhtemel bir savaş olasılığına karşı "temel askeri eğitim" vermeye devam ediyor. Sivillere, "ilk yardım", "silah kullanımı", "harita kullanımı" ve "patlayıcı maddeler hakkında temel bilgiler" öğretiliyor.

Haberler - AFP - Anadolu Ajansı 20.02.2022 - 16:35

Ukrayna'da savaş hazırlığı: Sivillere temel askeri eğitim veriliyor - 1

Dolobetskiy Adası'nda verilen eğitim, Sağ Sektör Partisi'nin inisiyatifiyle gerçekleşti.

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Ukrayna'da savaş hazırlığı: Sivillere temel askeri eğitim veriliyor - 2

Temel eğitime kadınlar da dahil farklı yaş gruplarından pek çok Ukraynalı katıldı.

Ukrayna'da savaş hazırlığı: Sivillere temel askeri eğitim veriliyor - 3

4'e ayrılan gruplarla olası bir savaş durumunda "ilk yardım", "silah kullanımı", "harita kullanımı" ve "patlayıcı maddeler hakkında temel bilgiler" paylaşıldı.

Ukrayna'da savaş hazırlığı: Sivillere temel askeri eğitim veriliyor - 4

Katılımcılar temel askeri eğitim alırken, diğer taraftan da vatandaşların plajda voleybol oynamaları ve yüzmeleri dikkati çekti.

Ukrayna'da savaş hazırlığı: Sivillere temel askeri eğitim veriliyor - 5

"EĞİTİMLE KORKUYU AZALTMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Sağ Sektör Partisi Kiev Başkanı Yuriy Gurenko,  etkinliği ikinci kez düzenlediklerini belirtti.

Ukrayna'da savaş hazırlığı: Sivillere temel askeri eğitim veriliyor - 6

Rusya'nın saldırı tehdidi nedeniyle insanların korktuğunu aktaran Gurenko, "Umarım bugün bu kişiler gelecekte hayatlarını kurtarabilecek şeyler öğrenir. Bu eğitimle halk arasındaki korkuyu azaltmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Ukrayna'da savaş hazırlığı: Sivillere temel askeri eğitim veriliyor - 7
Ukrayna'da savaş hazırlığı: Sivillere temel askeri eğitim veriliyor - 8
Ukrayna'da savaş hazırlığı: Sivillere temel askeri eğitim veriliyor - 9
Ukrayna'da savaş hazırlığı: Sivillere temel askeri eğitim veriliyor - 10
Ukrayna'da savaş hazırlığı: Sivillere temel askeri eğitim veriliyor - 11
Ukrayna'da savaş hazırlığı: Sivillere temel askeri eğitim veriliyor - 12
Ukrayna'da savaş hazırlığı: Sivillere temel askeri eğitim veriliyor - 13
Ukrayna'da savaş hazırlığı: Sivillere temel askeri eğitim veriliyor - 14

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