Ukrayna'da savaşan paralı Rus askeri konuştu: İtaat etmeyenler kurşuna dizildi

ORDUYA KATILAN VE ÖLEN RUS MAHKUMLAR KAYIP İLAN EDİLDİ

Medvedev, Ukrayna'daki konuşlandırılmasının altıncı gününde daha fazla savaşmak istemediğini anladığını söyleyerek, “İlk önce emrim altında 10 adam vardı. Mahkumların orduya katılmasına izin verildikten sonra bu sayı arttı. Cesetler ve asker sayısı sürekli artıyordu. Sonunda emrim altında birçok insan oldu. Kaç tane olduklarını sayamadım. Sürekli dolaşım halindeydiler. Ölü bedenler, daha fazla tutsak, daha fazla ceset…” dedi.

Öte yandan, Rusya daha önce askere alınan mahkumlara, savaşta ölürlerse ailelerine 5 milyon ruble (yaklaşık 1,3 milyon lira) ödeme yapılacağını duyurdu. Ancak Medvedev, gerçekte "kimse bu kadar parayı ödemek istemedi. Medvedev, Ukrayna'da savaşırken ölen birçok Rus'un "kayıp ilan edildiğini" iddia etti.