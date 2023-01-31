Ukrayna'da savaşan paralı Rus askeri konuştu: İtaat etmeyenler kurşuna dizildi

Rusya-Ukrayna savaşında görev alan eski bir Wagner paralı askeri, CNN International’a verdiği özel röportajda, Ukrayna'da tanık olduğu vahşetin sonunda onu kaçmaya ittiğini söyledi.
Andrei Medvedev adlı Rus, Norveç'in başkenti Oslo'ya sığındığını belirterek, Wagner askerlerinin genellikle çok az bilgi ile savaşa gönderildiğini ve şirketin isteksiz askerlere yönelik muamelesinin acımasız olduğunu öne sürdü.
Wagner, "Savaşmak istemeyenleri toplayıp yeni gelenlerin önünde vuruyorlardı. Ukrayna’da savaşmayı reddeden iki kişinin herkesin gözü önünde kurşuna dizildiğine tanıklık ettim” diye konuştu.
Bununla birlikte, daha önce Rus ordusunda görev yaptığını söyleyen 26 yaşındaki asker Wagner'e gönüllü olarak katıldığını söyledi. Medvedev, Donetsk bölgesindeki cephe şehri Bakhmut yakınlarında görev yapmak üzere Temmuz 2021'de sözleşmesini imzaladıktan on günden kısa bir süre sonra Ukrayna'ya geçti. Wagner paralı asker grubu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde kilit bir oyuncu olarak ortaya çıktı.
Medvedev, doğrudan paralı asker grubun kurucuları Dmitry Utkin ve Rus oligark Yevgeny Prigozhin'e rapor verdiğini söyledi. Prigozhin'den "şeytan" olarak söz eden Medvedev, "Eğer bir Rus kahramanı olsaydı, eline silah alır ve askerlerle birlikte savaşırdı." dedi.
Diğer taraftan, Prigozhin daha önce Medvedev'in şirketinde görev yaptığını doğrulamış ve "mahkumlara kötü davranmaya teşebbüsten yargılanması gerektiğini" söylemişti. Ancak, Medvedev, CNN'e Ukrayna'da savaşırken yaptıkları hakkında yorum yapmak istemediğini bildirdi.
Medvedev, Wagner'in bir taktik stratejisinden yoksun olduğunu, birliklerin ani kararlar aldığını ifade ederek, “Hiçbir gerçek taktik yoktu. Düşmanın pozisyonuyla ilgili bilgi alırdık. Nasıl davranmamız gerektiğine dair kesin emirler yoktu. Adım adım nasıl ilerleyeceğimizi planlardık. Kim ateş açacaktı, ne vardiyalarımız olacaktı. Neyin nasıl sonuçlanacağı sürekli bizim sorumluluğumzdaydı” diye konuştu.
Medvedev, ayrıca "en az 10 kez" tutuklanmadan kaçtığını ve Rusya sınırını geçmek için beyaz kamuflaj kullanarak buzlu bir gölün üzerinden Norveç'e geçtiğini ve bir arkadaşının kendisine "Antonov Gleb" adıyla sahte bir basın kartı çıkararak saklanmasına yardımcı olduğunu söyledi.
Medvedev, Ukrayna'daki konuşlandırılmasının altıncı gününde daha fazla savaşmak istemediğini anladığını söyleyerek, “İlk önce emrim altında 10 adam vardı. Mahkumların orduya katılmasına izin verildikten sonra bu sayı arttı. Cesetler ve asker sayısı sürekli artıyordu. Sonunda emrim altında birçok insan oldu. Kaç tane olduklarını sayamadım. Sürekli dolaşım halindeydiler. Ölü bedenler, daha fazla tutsak, daha fazla ceset…” dedi.
Öte yandan, Rusya daha önce askere alınan mahkumlara, savaşta ölürlerse ailelerine 5 milyon ruble (yaklaşık 1,3 milyon lira) ödeme yapılacağını duyurdu. Ancak Medvedev, gerçekte "kimse bu kadar parayı ödemek istemedi. Medvedev, Ukrayna'da savaşırken ölen birçok Rus'un "kayıp ilan edildiğini" iddia etti.