Ukrayna'da savaşın 944. günü: Zelenski sonun yakın olduğunu söylüyor

ABD'NİN BARIŞTA KRİTİK ROLÜ

ABD Kongresi üyeleriyle iki partili bir toplantının ardından Zelenski, "Şimdi kararlı bir eylemde bulunulması, gelecek yıl Ukrayna'ya yönelik Rus saldırganlığının adil sonunu hızlandırabilir" dedi.

Telegram'da yaptığı paylaşımda, ABD'nin dünya çapında özgürlüğü korumada "kritik bir rol" oynadığını söyledi ve her iki ana partiyi "bu davaya olan sarsılmaz bağlılıkları" nedeniyle övdü.