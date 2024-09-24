Ukrayna'da savaşın 944. günü: Zelenski sonun yakın olduğunu söylüyor
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna savaşında sonun birçok kişinin düşündüğünden daha yakın olduğunu söyledi. Ukrayna lideri, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kursk saldırısından "korktuğunu" öne sürdü. Zelenski şu an, BM Genel Kurulu'ndaki oturumlara katılmak ve ayrıca ABD hükümetine bir "zafer planı" sunmak için ABD'de bulunuyor. İşte savaşın 944. gününde bildiklerimiz...
"SON ÇOK DAHA YAKIN"
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile savaşın sona birçok kişinin düşündüğünden "daha yakın" olduğuna inandığını söyleyerek müttefiklerini Ukrayna ordusunu güçlendirmeye çağırdı