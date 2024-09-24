Ukrayna'da savaşın 944. günü: Zelenski sonun yakın olduğunu söylüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna savaşında sonun birçok kişinin düşündüğünden daha yakın olduğunu söyledi. Ukrayna lideri, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kursk saldırısından "korktuğunu" öne sürdü. Zelenski şu an, BM Genel Kurulu'ndaki oturumlara katılmak ve ayrıca ABD hükümetine bir "zafer planı" sunmak için ABD'de bulunuyor. İşte savaşın 944. gününde bildiklerimiz...

Ukrayna'da savaşın 944. günü: Zelenski sonun yakın olduğunu söylüyor - 1

"SON ÇOK DAHA YAKIN"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile savaşın sona birçok kişinin düşündüğünden "daha yakın" olduğuna inandığını söyleyerek müttefiklerini Ukrayna ordusunu güçlendirmeye çağırdı

DÜNYA HABERLERİ

Ukrayna'da savaşın 944. günü: Zelenski sonun yakın olduğunu söylüyor - 2

TEKRAR SİLAH İSTEDİ

ABC News'e konuşan Zelenski, "Sanırım barışa düşündüğümüzden daha yakınız... Savaşın sonuna daha yakınız. Bu yüzden dostlarımızdan, müttefiklerimizden bizi güçlendirmelerini istiyoruz. Bu çok önemli." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da savaşın 944. günü: Zelenski sonun yakın olduğunu söylüyor - 3

"PUTİN KORKUYOR"

Ukraynalı lider, Putin'in Ukrayna'nın bin kilometrekareden fazla Rus toprağını ele geçirdiği Kursk operasyonundan da "korktuğunu" öne sürdü.

Ukrayna'da savaşın 944. günü: Zelenski sonun yakın olduğunu söylüyor - 4

ZAFER PLANINI SUNACAK

Zelenski şu an, BM genel kurulundaki oturumlara katılmak ve ayrıca ABD Başkanı Joe Biden ile başkan adayları Kamala Harris ve Donald Trump'a bir "zafer planı" sunmak için ABD'de bulunuyor.

Ukrayna'da savaşın 944. günü: Zelenski sonun yakın olduğunu söylüyor - 5

ABD'NİN BARIŞTA KRİTİK ROLÜ

ABD Kongresi üyeleriyle iki partili bir toplantının ardından Zelenski, "Şimdi kararlı bir eylemde bulunulması, gelecek yıl Ukrayna'ya yönelik Rus saldırganlığının adil sonunu hızlandırabilir" dedi.

Telegram'da yaptığı paylaşımda, ABD'nin dünya çapında özgürlüğü korumada "kritik bir rol" oynadığını söyledi ve her iki ana partiyi "bu davaya olan sarsılmaz bağlılıkları" nedeniyle övdü.

Ukrayna'da savaşın 944. günü: Zelenski sonun yakın olduğunu söylüyor - 6

"ZELENSKİ TARİHİN EN BÜYÜK SATICISI"

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump ise Zelenski'nin Demokrat aday Kamala Harris'in kazanmasını istediğini iddia etti.

Trump, Pensilvanya'daki bir mitingde, "Bence Zelenski tarihin en büyük satıcısı. Ülkeye her geldiğinde 60 milyar dolarla ayrılıyor. Demokratların bu seçimi kazanmasını çok istiyor." diye konuştu.

Ukrayna'da savaşın 944. günü: Zelenski sonun yakın olduğunu söylüyor - 7

Trump, seçimi kazanırsa Putin ve Zelenski'yi arayıp savaşı sona erdirmek için bir anlaşmaya varmaları konusunda ısrar edeceğini söylüyor.

Ukrayna'da savaşın 944. günü: Zelenski sonun yakın olduğunu söylüyor - 8
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