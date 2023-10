Ukrayna'da savaşta ölen askerler anıldı: Savunduğumuz özgür ülkemiz

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov da savaşan her asker ve birliğe teşekkür ederek, "Ukrayna için hayatını verenleri hiçbir zaman unutmayacağız. Özgür dünya için mücadele ediyoruz. Nesillerimizin yüzyıllardır uğruna savaştığı özgürlük ve bağımsızlık için savaşıyoruz. Saldırganın, Ukrayna halkını asla yenemeyeceğini her gün kanıtlıyoruz." ifadelerini kullandı.



Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy da her vatandaşın ülkesini savunduğunu kaydetti.



Zalujnıy, "Karşımızda silahlı ve silahsızı öldüren sinsi bir düşman var. Düşmanın bizi ve devletimizi yok etme hedefi var ama başarılı olmayacağından eminim. Hepimiz, topraklarımızın her yerinde düşmanı yok ederek bunu her gün kanıtlıyoruz." dedi.