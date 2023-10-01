Ukrayna'da savaşta ölen askerler anıldı: Savunduğumuz özgür ülkemiz
Ukrayna'nın genelinde 1 Ekim Savunmacılar Günü'nde düzenlenen törenlerde, çatışmalarda hayatını kaybeden askerler anıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Zor zamanlar bizi güçlü kıldı. Güçlü olanlar zaferi her geçen gün adım adım yakınlaştırıyor. Kimse gücümüzü kıramaz. Arkamızda tarihimiz, önümüzde ise zaferimiz, savunduğumuz ve savunacağımız özgür ülkemiz." açıklamasını yaptı.
Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, başta başkent Kiev olmak üzere Ukrayna'nın birçok kentinde 1 Ekim Savunmacılar Günü'nde törenler düzenlendi.