Ukrayna'da silah alımında 40 milyon dolarlık yolsuzluk
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), aralarında eski Ukrayna Savunma Bakanlığı yetkilisinin de bulunduğu 5 kişinin, silah alımında 40 milyon dolar yolsuzluk yaptığını açıkladı. Bahsi geçen 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
ARALARINDA DEVLET YETKİLİLERİ DE VAR
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), silah alımında 40 milyon dolarlık yolsuzluğa karışan 5 kişi tespit etti.
Yolsuzluğa karışan 5 kişi arasında Ukrayna'dan kaçmaya çalışırken gözaltına alınan eski bir Savunma Bakanlığı yetkilisi, Savunma Bakanlığı Askeri ve Teknik Politika, Silahlanma ve Askeri Teçhizat Geliştirme Dairesi'nin mevcut başkanı, paravan şirketin müdürü ve yardımcısı ile Slovakya'da kayıtlı şirketin denetim kurulu üyesinin bulunduğunu belirtildi.