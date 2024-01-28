Ukrayna'da silah alımında 40 milyon dolarlık yolsuzluk

21 MİLYON DOLARA EL KONULDU

SBU, yapılan operasyon kapsamında 818 milyon grivna (21 milyon dolar) paraya el konulduğunu duyurdu.

Açıklamada, “Failler, fonların bir kısmını yabancı bir şirketin hesabına, diğer kısmını ise bu tür ihtiyaçlar için tasarlanmamış bir hesaba aktardı. Soruşturma sırasında polis, çalınan paranın 818 milyon grivnasını ele geçirmeyi başardı. Şüpheliler mal varlıklarına el konulmasıyla birlikte 12 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.” ifadelerine yer verildi.