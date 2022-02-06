Ukrayna'da sivillere temel savunma eğitimi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, eski askerler tarafından sivil halka savaş olasılığına karşı temel askeri eğitim veriliyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.02.2022 - 22:08 | Son Güncelleme : 06.02.2022 - 22:10

Ukrayna'da sivillere temel savunma eğitimi - 1

'nın başkenti Kiev'de eski askerler, halka savaş olasılığına karşı temel askeri eğitim verdi.

Ukrayna'da sivillere temel savunma eğitimi - 2

ATEK Fabrika sahasında verilen eğitim Ulusal Müfreze Partisinin inisiyatifiyle gerçekleşti.

Ukrayna'da sivillere temel savunma eğitimi - 3

"Panik yapma, hazır ol" adındaki temel eğitime farklı yaş gruplarından yaklaşık 500 Ukraynalı katıldı.

Ukrayna'da sivillere temel savunma eğitimi - 4

Katılımcılar tecrübelerine göre 3 gruba ayrıldı. Gruplara olası bir savaş durumunda ilk yardım, silah kullanımı ve savunma taktiklerini içeren temel askeri eğitimi verildi.

Ukrayna'da sivillere temel savunma eğitimi - 5

Eski bir asker olan etkinlik yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitimin savunma amaçlı olduğunu belirterek 'yla olası bir savaşın bu yıl içinde olabileceğini ifade etti.

Ukrayna'da sivillere temel savunma eğitimi - 6

Yetkili, bu eğitimleri ülke çapında 10 şehirde düzenlediklerini söyledi.

Ukrayna'da sivillere temel savunma eğitimi - 7
Ukrayna'da sivillere temel savunma eğitimi - 8
Ukrayna'da sivillere temel savunma eğitimi - 9
Ukrayna'da sivillere temel savunma eğitimi - 10
Ukrayna'da sivillere temel savunma eğitimi - 11
Ukrayna'da sivillere temel savunma eğitimi - 12
Ukrayna'da sivillere temel savunma eğitimi - 13
Ukrayna'da sivillere temel savunma eğitimi - 14
Ukrayna'da sivillere temel savunma eğitimi - 15
Ukrayna'da sivillere temel savunma eğitimi - 16
Ukrayna'da sivillere temel savunma eğitimi - 17
Ukrayna'da sivillere temel savunma eğitimi - 18
Ukrayna'da sivillere temel savunma eğitimi - 19
Ukrayna'da sivillere temel savunma eğitimi - 20
Ukrayna'da sivillere temel savunma eğitimi - 21
Ukrayna'da sivillere temel savunma eğitimi - 22
Ukrayna'da sivillere temel savunma eğitimi - 23

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