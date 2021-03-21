Ukrayna'da sokaklar karıştı

Ukrayna'da tutuklu aşırı sağcı aktivistin destekçileri gösteri düzenledi. Öfkeli protestocular Cumhurbaşkanlığı ofisini ateşe vermeye çalıştı.

NTV Haber 21.03.2021 - 03:30

Ukrayna'da sokaklar karıştı - 1
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yüzlerce kişi aşırı sağcı aktivist Sternenko'nun tutuklanmasını protesto etmek için sokağa çıktı.
Ukrayna'da sokaklar karıştı - 2
Başkent Kiev'deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi önünde toplanan göstericiler, Sternenko'nun serbest bırakılmasını talep etti.
Ukrayna'da sokaklar karıştı - 3
Barışçıl başlayan gösteriler, akşam saatlerinde şiddet eylemlerine dönüştü.
Ukrayna'da sokaklar karıştı - 4
Öfkeli protestocular cumhurbaşkanlığı ofisini kuşattı. Binanın etrafında ateş yakıldı.
Ukrayna'da sokaklar karıştı - 5
Hükümet karşıtı slogan atan grup binanın kapı ve pencerelerini tahrip etti.
Ukrayna'da sokaklar karıştı - 6
Serhiy Sternenko, 2015 yılında Odessa'daki yolsuzlukla mücadele protestolarında aktif rol almıştı. Rus yanlısı eski bir milletvekilini kaçırmakla suçlanan Sternenko, mahkeme tarafından 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Ukrayna'da sokaklar karıştı - 7
Ukrayna'da sokaklar karıştı - 8

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