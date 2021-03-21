Ukrayna'da sokaklar karıştı

Ukrayna'da tutuklu aşırı sağcı aktivistin destekçileri gösteri düzenledi. Öfkeli protestocular Cumhurbaşkanlığı ofisini ateşe vermeye çalıştı.
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NTV Haber 21.03.2021 - 03:30
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yüzlerce kişi aşırı sağcı aktivist Sternenko'nun tutuklanmasını protesto etmek için sokağa çıktı.
Başkent Kiev'deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi önünde toplanan göstericiler, Sternenko'nun serbest bırakılmasını talep etti.
Barışçıl başlayan gösteriler, akşam saatlerinde şiddet eylemlerine dönüştü.
Öfkeli protestocular cumhurbaşkanlığı ofisini kuşattı. Binanın etrafında ateş yakıldı.
Hükümet karşıtı slogan atan grup binanın kapı ve pencerelerini tahrip etti.
Serhiy Sternenko, 2015 yılında Odessa'daki yolsuzlukla mücadele protestolarında aktif rol almıştı. Rus yanlısı eski bir milletvekilini kaçırmakla suçlanan Sternenko, mahkeme tarafından 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
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