Ukrayna'da son durum: Altyapı tesisleri hedef alındı (Kiev'de elektrik yok)

Ukrayna’nın başkenti Kiev, haftaya Rus saldırıları ile başladı.
Kamikaze insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılarda altyapı hedef alındı.
Ukrayna Hava Kuvvetleri, 35 saldırının 30’unun hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.
Geçen hafta sivil altyapıya yönelik en büyük saldırılardan birine hedef olan Kiev'de, su temini ve ısıtma hizmetlerinin sağlanması sorunu büyük ölçüde giderildi, ancak elektrik kesintileri sürüyor.
Savaş, Donetsk bölgesindeki Bahmut şehrinde yoğunlaşmış durumda.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus güçleri, sabah saatlerinde Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yaklaşık 35 İran yapımı İHA (Şahid) ile saldırı gerçekleştirdi.
Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 30 İHA'nın imha edildiği kaydedilen açıklamada, "Geçen saldırılarda olduğu gibi bu sefer de İHA'lar Azak Denizi'nin doğu kıyısından fırlatıldı." ifadesi kullanıldı.
İNGİLTERE'DEN 300 MİLYON DOLARLIK DESTEK
Ukrayna lideri Zelenskiy, sınırları korumanın değişmez öncelikleri olduğunu söyledi. "Tüm olası savunma senaryolarına hazırlanıyoruz" dedi.
Ukrayna'ya yönelik askeri yardımlar da devam ediyor. İngiltere, Ukrayna ordusuna 300 milyon dolarlık mühimmat desteği vereceğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı ise, Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki Yakovlevka yerleşim biriminin Rus birliklerce kontrol altına alındığını açıkladı.
Bakanlık, ekim ayında Belarus’ta konuşlanan Rus birliklerin, tatbikata başlayacağını da duyurdu.