Ukrayna'da son durum: Altyapı tesisleri hedef alındı (Kiev'de elektrik yok)

"İRAN YAPIMI İHA'LAR KULLLANILDI"

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus güçleri, sabah saatlerinde Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yaklaşık 35 İran yapımı İHA (Şahid) ile saldırı gerçekleştirdi.



Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 30 İHA'nın imha edildiği kaydedilen açıklamada, "Geçen saldırılarda olduğu gibi bu sefer de İHA'lar Azak Denizi'nin doğu kıyısından fırlatıldı." ifadesi kullanıldı.