Ukrayna'da Stalin döneminden kalma toplu mezar bulundu: Binlerce kurbanın kimliklerini tespit etmek imkansız

ntv.com.tr 27.08.2021 - 11:21 | Son Güncelleme : 27.08.2021 - 11:29
Araştırmacılar, Ukrayna'nın en büyük Stalin dönemi toplu mezarlarından birini ortaya çıkardı. Ülkenin güneyinde yer alan Odessa kentindeki 29 mezarda 5 bin ile 8 bin kişinin kalıntıları bulundu.
1930'ların sonlarına ait olduğuna inanılan alan, bir havaalanının planlı bir şekilde genişletilmesi için yapılan keşif çalışmaları sırasında ortaya çıkarıldı.
Bununla birlikte Joseph Stalin'in Sovyetler Birliği yönetimi sırasında yüz binlerce Ukraynalının öldüğüne inanılıyor. Ukrayna Ulusal Hafıza Enstitüsü'nün bölgesel şube başkanı Sergiy Gutsalyuk, kurbanların 1930'ların sonlarında Sovyet gizli polis birimi tarafından öldürülmüş olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.
Ancak, herhangi bir kayıt tutulmadığı için kurbanların kimliğinin tespit edilmesinin mümkün olmayacağını aktardı.
Ukrayna Ulusal Hafıza Enstitüsü'ne göre 1938 ve 1941 yılları arasında Odessa'da yaklaşık 8 bin 600 kişi Sovyet gizli polisi tarafından ölüme mahkum edildi. Kurum başlangıçta, bölgede idam edilen insan sayısını tahmin etmenin mümkün olmadığını, ancak yeni keşfin Ukrayna'da şimdiye kadar bulunan en büyük toplu mezarlardan biri gibi göründüğünü açıkladı.
Mezarlık alanında çalışan tarihçilerden biri olan Aleksander Babich, Facebook'ta yaptığı açıklamada sitenin bazı bölümlerinde kazılar tamamlanmadığı için halihazırda bulunandan daha fazla ceset bulunmasının muhtemel olduğunu söyledi. Yakınlardaki bir askeri birliğe ait başka mezarların da olabileceğini sözlerine ekledi.
Diğer taraftan Ukraynalı tarihçiler, 1930'larda Joseph Stalin'in şiddetli baskısı sırasında yüz binlerce insanın öldürüldüğünü belirterek, Odessa'da ve Ukrayna'nın başka yerlerinde başka toplu mezarların bulunduğunu açıkladı.
En büyük toplu mezar alanlarından biri başkent Kiev'in dışındaki bir orman olan Bykivnia'da bulundu. Bazı uzmanlar, bölgeye 200 binden fazla siyasi mahkumun gömülmüş olabileceği söyledi.