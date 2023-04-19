Ukrayna'da tutuklu bulunan Rus askerler görüntülendi

Ukrayna, tarihi boyunca birçok politik ve askeri zorluk yaşayan bir ülke oldu. 2014 yılında Kırım'ın ilhakı ve Doğu Ukrayna'daki çatışmalar, Ukrayna ve Rusya arasındaki ilişkileri gerginleştirdi. Rusya'nın geçen yılın şubat ayında ise Ukrayna'ya saldırması iki ülke arasında bir savaş başlattı.