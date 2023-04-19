Ukrayna'da tutuklu bulunan Rus askerler görüntülendi

Ukrayna, tarihi boyunca birçok politik ve askeri zorluk yaşayan bir ülke oldu. 2014 yılında Kırım'ın ilhakı ve Doğu Ukrayna'daki çatışmalar, Ukrayna ve Rusya arasındaki ilişkileri gerginleştirdi. Rusya'nın geçen yılın şubat ayında ise Ukrayna'ya saldırması iki ülke arasında bir savaş başlattı.
Bu çatışmalar sırasında birçok Rus askeri, Ukrayna topraklarında tutuklandı.
Bununla birlikte, Ukrayna hükümeti Rus askerlerinin Ukrayna topraklarında bulunmasını yasadışı bir işgal olarak değerlendiriyor. Tutuklanan Rus askerleri, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik bir tehdit olarak görülüyor.
Ukrayna'nın batı kısmında yer alan tutuklu Rus askerleri görüntülendi.
Askerlerin çeşitli meslek gruplarına ait atölyelerde eğitim gördüğü belirtilirken, bazı yaralı Rus askerlerinin tedavi gördüğü aktarıldı.
Bu askerlerin akıbetine ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.