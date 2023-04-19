Ukrayna'da tutuklu bulunan Rus askerler görüntülendi

Savaş sırasında, Ukrayna ordusu tarafından esir alınan Rus askerlerinin tutuklu olarak bulunduğu hapishane, görüntülendi. Ülkenin batı kısmında yer alan hapishanede, aralarında tedavi görenlerin de bulunduğu tutuklu askerler, çeşitli meslek gruplarına ait atölyelerde üretim faaliyetlerine de katılıyor.

Ukrayna'da tutuklu bulunan Rus askerler görüntülendi - 1

Ukrayna, tarihi boyunca birçok politik ve askeri zorluk yaşayan bir ülke oldu. 2014 yılında Kırım'ın ilhakı ve Doğu Ukrayna'daki çatışmalar, Ukrayna ve Rusya arasındaki ilişkileri gerginleştirdi. Rusya'nın geçen yılın şubat ayında ise Ukrayna'ya saldırması iki ülke arasında bir savaş başlattı. 

DÜNYA HABERLERİ

Ukrayna'da tutuklu bulunan Rus askerler görüntülendi - 2

Bu çatışmalar sırasında birçok Rus askeri, Ukrayna topraklarında tutuklandı.

Ukrayna'da tutuklu bulunan Rus askerler görüntülendi - 3

"UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE TEHDİT"

Bununla birlikte, Ukrayna hükümeti Rus askerlerinin Ukrayna topraklarında bulunmasını yasadışı bir işgal olarak değerlendiriyor.  Tutuklanan Rus askerleri, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik bir tehdit olarak görülüyor.  

Ukrayna'da tutuklu bulunan Rus askerler görüntülendi - 4

Ukrayna'nın batı kısmında yer alan tutuklu Rus askerleri görüntülendi.

Ukrayna'da tutuklu bulunan Rus askerler görüntülendi - 5
Ukrayna'da tutuklu bulunan Rus askerler görüntülendi - 6

Askerlerin çeşitli meslek gruplarına ait atölyelerde eğitim gördüğü belirtilirken, bazı yaralı Rus askerlerinin tedavi gördüğü aktarıldı.

Ukrayna'da tutuklu bulunan Rus askerler görüntülendi - 7

Bu askerlerin akıbetine ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.

Ukrayna'da tutuklu bulunan Rus askerler görüntülendi - 8
Ukrayna'da tutuklu bulunan Rus askerler görüntülendi - 9
Ukrayna'da tutuklu bulunan Rus askerler görüntülendi - 10
Ukrayna'da tutuklu bulunan Rus askerler görüntülendi - 11
Ukrayna'da tutuklu bulunan Rus askerler görüntülendi - 12
Ukrayna'da tutuklu bulunan Rus askerler görüntülendi - 13
Ukrayna'da tutuklu bulunan Rus askerler görüntülendi - 14
Ukrayna'da tutuklu bulunan Rus askerler görüntülendi - 15
Ukrayna'da tutuklu bulunan Rus askerler görüntülendi - 16
Ukrayna'da tutuklu bulunan Rus askerler görüntülendi - 17
Ukrayna'da tutuklu bulunan Rus askerler görüntülendi - 18
Ukrayna'da tutuklu bulunan Rus askerler görüntülendi - 19
Ukrayna'da tutuklu bulunan Rus askerler görüntülendi - 20
Ukrayna'da tutuklu bulunan Rus askerler görüntülendi - 21
Ukrayna'da tutuklu bulunan Rus askerler görüntülendi - 22
DAHA FAZLA GÖSTER