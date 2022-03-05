Ukrayna'da vatandaşlar çatışma bölgelerinden tahliye ediliyor

Haberler - ntv.com.tr 05.03.2022 - 15:46
Saldırıların 10. gününde Rusya, Ukrayna savaşı devam ediyor. Ukrayna'dan sınır ülkelere kaçmak isteyen vatandaşların ise tahliyeleri sürüyor.
Ülkeden kaçmak isteyen vatandaşlar, komşu ülkelere gitmek için tren istasyonlarında yoğunluk oluşturuyor.
Binlerce kişi tahliye trenlerine binmeye çalışırken Kiev’in merkez tren istasyonunda meydana gelen izdiham önlenmeye çalışıyor.
Geçtiğimiz gece başlayan yoğunluk sebebiyle birçok kişi trene binemeyerek geceyi istasyonda geçirdi.
Ukraynalı mülteciler, komşu ülkelere kaçarken belirli yaşlardaki erkeklerin Ukrayna ordusuna katılması gerekiyor. Bu yüzden de ülkeden kaçanların büyük kısmı kadınlar ve çocuklardan oluşuyor.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric ise sabah saatlerinde Ukrayna'da Rus işgalinde 331 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.
24 Şubat-3 Mart'ta hayatını kaybeden ve yaralanan sivillerin sayısının bin 6'ya yükseldiğini belirten Dujarric, 1,2 milyondan fazla kişinin ise ülkeden ayrıldığını bildirdi.
Yanlarına sadece ihtiyaçları olacak eşyaları alıp evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar ve olayın boyutlarının farkında olmayan çocuklar ise savaşın korkunç boyutlarını gözler önüne seriyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha’dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulayacaklarını duyurmuştu.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mariupol ve Volnovaha’dan sivillerin çıkması için insani koridorların açıldığı belirtmişti.
Rusya, erken saatlerde Ukrayna'nın güneyindeki Azak Denizi liman kentini kuşatan birliklerinin ateş etmeyi durduracağını ve sivillerin geçişine izin vereceğini söylemişti.
Mariupol Belediyesi, Rus ordusunun Mariupol'da ateşkese uymadığını belirtirken, tahliyelerin ertelendiğini aktardı.
Kiev yönetimi ise Mariupol'un yanı sıra Volnovaha'da da ateşkesin durduğunu söyledi.