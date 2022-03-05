Ukrayna'da vatandaşlar çatışma bölgelerinden tahliye ediliyor

Rusya-Ukrayna savaşı 10. gününde devam ederken, Ukrayna’dan vatandaşların tahliyeleri devam ediyor. Rusya, yerel saatle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha’dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulayacaklarını duyururken, beş saat boyunca ateşkesin süreceği belirtmişti. Kiev yönetimi ise Mariupol ve Volnovaha'da da ateşkesin durduğunu söyledi.

Haberler - ntv.com.tr 05.03.2022 - 15:46

Ukrayna'da vatandaşlar çatışma bölgelerinden tahliye ediliyor - 1

Saldırıların 10. gününde Rusya, Ukrayna savaşı devam ediyor.  Ukrayna'dan sınır ülkelere kaçmak isteyen vatandaşların ise tahliyeleri sürüyor.

Ukrayna'da vatandaşlar çatışma bölgelerinden tahliye ediliyor - 2

Ülkeden kaçmak isteyen vatandaşlar, komşu ülkelere gitmek için tren istasyonlarında yoğunluk oluşturuyor.

Ukrayna'da vatandaşlar çatışma bölgelerinden tahliye ediliyor - 3

Binlerce kişi tahliye trenlerine binmeye çalışırken Kiev’in merkez tren istasyonunda meydana gelen izdiham önlenmeye çalışıyor.

Ukrayna'da vatandaşlar çatışma bölgelerinden tahliye ediliyor - 4

Geçtiğimiz gece başlayan yoğunluk sebebiyle birçok kişi trene binemeyerek geceyi istasyonda geçirdi.

Ukrayna'da vatandaşlar çatışma bölgelerinden tahliye ediliyor - 5

Ukraynalı mülteciler, komşu ülkelere kaçarken belirli yaşlardaki erkeklerin Ukrayna ordusuna katılması gerekiyor. Bu yüzden de ülkeden kaçanların büyük kısmı kadınlar ve çocuklardan oluşuyor.

Ukrayna'da vatandaşlar çatışma bölgelerinden tahliye ediliyor - 6

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric ise sabah saatlerinde Ukrayna'da Rus işgalinde 331 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

Ukrayna'da vatandaşlar çatışma bölgelerinden tahliye ediliyor - 7

1,2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ ÜLKEDEN AYRILDI

24 Şubat-3 Mart'ta hayatını kaybeden ve yaralanan sivillerin sayısının bin 6'ya yükseldiğini belirten Dujarric, 1,2 milyondan fazla kişinin ise ülkeden ayrıldığını bildirdi.

Ukrayna'da vatandaşlar çatışma bölgelerinden tahliye ediliyor - 8

Yanlarına sadece ihtiyaçları olacak eşyaları alıp evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar ve olayın boyutlarının farkında olmayan çocuklar ise savaşın korkunç boyutlarını gözler önüne seriyor.

Ukrayna'da vatandaşlar çatışma bölgelerinden tahliye ediliyor - 9

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha’dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulayacaklarını duyurmuştu.

Ukrayna'da vatandaşlar çatışma bölgelerinden tahliye ediliyor - 10

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mariupol ve Volnovaha’dan sivillerin çıkması için insani koridorların açıldığı belirtmişti.

Ukrayna'da vatandaşlar çatışma bölgelerinden tahliye ediliyor - 11

SİVİLLERİN TAHLİYESİ ERTELENDİ

Rusya, erken saatlerde Ukrayna'nın güneyindeki Azak Denizi liman kentini kuşatan birliklerinin ateş etmeyi durduracağını ve sivillerin geçişine izin vereceğini söylemişti. 

Mariupol Belediyesi, Rus ordusunun Mariupol'da ateşkese uymadığını belirtirken, tahliyelerin ertelendiğini aktardı. 

Ukrayna'da vatandaşlar çatışma bölgelerinden tahliye ediliyor - 12

Kiev yönetimi ise Mariupol'un yanı sıra Volnovaha'da da ateşkesin durduğunu söyledi.

Ukrayna'da vatandaşlar çatışma bölgelerinden tahliye ediliyor - 13
Ukrayna'da vatandaşlar çatışma bölgelerinden tahliye ediliyor - 14
Ukrayna'da vatandaşlar çatışma bölgelerinden tahliye ediliyor - 15
Ukrayna'da vatandaşlar çatışma bölgelerinden tahliye ediliyor - 16
Ukrayna'da vatandaşlar çatışma bölgelerinden tahliye ediliyor - 17
Ukrayna'da vatandaşlar çatışma bölgelerinden tahliye ediliyor - 18
Ukrayna'da vatandaşlar çatışma bölgelerinden tahliye ediliyor - 19

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