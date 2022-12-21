Ukrayna'daki savaş Kiev Hayvanat Bahçesi'ni de vurdu: Binlerce hayvanı ısıtmak için odun sobası

Trantin, kış döneminde hayvanların sağlığı için mevcut şartlarda en uygun çözümün odun sobaları olduğunu belirterek "Bu sobalar odunla yakılıyor. Odunu satın alıyoruz. Sıcak ortama en çok ihtiyaç duyan hayvanlar için bu çok önemli" diye konuştu.