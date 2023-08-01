Ukrayna'daki savaşın acı yüzü: Gözlerini ve bacaklarını kaybeden askerin hikayesi
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geçen yıl başlattığı savaşta, tanksavar mayınının patlaması sonucu gözlerini ve bacaklarını kaybeden Ukraynalı asker Sergey Raylyan, hayatını sürdürmek için mücadele ediyor. Raylyan, "Eşim yanımdan ayrılmıyor. Onun desteği beni kurtardı. Komadan çıktıktan sonra ilk önce eşimin ismini fısıldadım. Eşimin sayesinde iyileşme durumuna gelebildim." dedi.
krayna ordusuna 18 yaşında "sözleşmeli asker" olarak katılan Raylyan, Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat 2022'de başlayan savaştaki şiddetli çatışmalarda yer aldı.