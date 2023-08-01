Ukrayna'daki savaşın acı yüzü: Gözlerini ve bacaklarını kaybeden askerin hikayesi

"Çatışmayı bırakıp sivilleri evlerinden tahliye etmeye ve kurtarmaya çalışıyorduk. Severodonetsk kentinde de bu yaşandı. Rus güçleri, bir sivil binayı Grad (çok namlulu roketatar sistemi) ile vurdu. Sivillere yardımcı olmak için koştuk. Rusların kentlere girmesini engellemeye çalışıyorduk. Ruslar, topçular ile bizi vurmaya çalışıyordu ancak topları sadece askeri noktalara değil sivil unsurlara da isabet ediyordu. Bu, ülkenin genelinde yaşanıyor.