Ukrayna'daki savaşta üç ay sığınakta kalan İzyumlu aile yaşadıklarını anlattı: Oğlum patlamaları duymasın diye başını battaniye ile örttük

"OĞLUM PATLAMALARI GÖRMESİN, DUYMASIN DİYE BAŞINA BATTANİYE SARIYORDUK"

Ailenin engelli oğlu Vital de bu korkunç savaşın şahitlerinden.



Anne Alona, oğlunun savaşı hissetmemesi için çaba harcadıklarını kaydederek, "Evimiz de hasar aldı, beton plakları başımıza yıkılacak sandım. Biz öylece oturuyorduk. Tüm bunları görmesin, duymasın diye Victor'un başını battaniyeyle sarıyorduk." diye konuştu.



"Çekik gözlü" diye tarif ettiği Rus güçlerinin, evlerinin kapısına tekme atarak içeri girdiğini ve arama yaptığını dile getiren Alona, şöyle devam etti: