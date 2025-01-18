Ukrayna'daki yeni düşman: Kuzey Koreli esirler ve savaşın iç yüzü!
Geçtiğimiz günlerde Rusya'da savaşa dahil olan iki Kuzey Koreli asker, Ukrayna ordusuna esir düştü. Yakalanan Kuzey Korelilerden alınan bilgiler Ukrayna'daki yeni düşmanı ortaya çıkarıyor. Zelenski'nin batılı müttefiklerine verdiği en önemli mesajlardan biri, Ukrayna'nın artık Rusya ile değil, bir devletler grubu ile savaştığı. Bu arada, Kuzey Kore birlikleri de 21. yüzyıl savaşında değerli deneyimler kazanıyor. Ukraynalı askerler Kuzeylilerin başlangıçta yaptıkları hataları yapmadığını, yeni taktikler ve savaş tecrübesi öğrendiklerini aktarıyor. Buna göre hayatta kalanlar, askeri eğitmenler olarak evlerine dönecek.
KUZEY KORELİ ASKERLERİ GİZLEME ÇABASI
Geçtiğimiz hafta iki Kuzey Koreli askerin yakalanması, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü kanlı savaşta bir dönüm noktası yarattı.
Kremlin, sonbaharda Pyongyang tarafından Rusya'ya gönderilen 12 bin askerin varlığını gizlemek için var gücüyle çabalıyor.