Ukrayna'daki yeni düşman: Kuzey Koreli esirler ve savaşın iç yüzü!

"UKRAYNA SADECE RUSYA İLE SAVAŞMIYOR"

The Guardian'ın haberine göre, Zelenski'nin batılı müttefiklerine verdiği en önemli mesajlardan biri, Ukrayna'nın artık Rusya ile değil, bir devletler grubu ile savaştığı.

Bunlara "Crink" adı verilmiştir: Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore.

Hepsi Rusya'nın savaşına yardım ediyor. Pyongyang asker, balistik füze, obüs ve mermi gönderiyor. Tahran kamikaze dronlar sunuyor. Pekin silah sistemlerinde kullanılan mikro-elektronik bileşenleri satıyor.