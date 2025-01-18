Ukrayna'daki yeni düşman: Kuzey Koreli esirler ve savaşın iç yüzü!

Geçtiğimiz günlerde Rusya'da savaşa dahil olan iki Kuzey Koreli asker, Ukrayna ordusuna esir düştü. Yakalanan Kuzey Korelilerden alınan bilgiler Ukrayna'daki yeni düşmanı ortaya çıkarıyor. Zelenski'nin batılı müttefiklerine verdiği en önemli mesajlardan biri, Ukrayna'nın artık Rusya ile değil, bir devletler grubu ile savaştığı. Bu arada, Kuzey Kore birlikleri de 21. yüzyıl savaşında değerli deneyimler kazanıyor. Ukraynalı askerler Kuzeylilerin başlangıçta yaptıkları hataları yapmadığını, yeni taktikler ve savaş tecrübesi öğrendiklerini aktarıyor. Buna göre hayatta kalanlar, askeri eğitmenler olarak evlerine dönecek.

Ukrayna'daki yeni düşman: Kuzey Koreli esirler ve savaşın iç yüzü! - 1

KUZEY KORELİ ASKERLERİ GİZLEME ÇABASI

Geçtiğimiz hafta iki Kuzey Koreli askerin yakalanması, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü kanlı savaşta bir dönüm noktası yarattı.

Kremlin, sonbaharda Pyongyang tarafından Rusya'ya gönderilen 12 bin askerin varlığını gizlemek için var gücüyle çabalıyor.

DÜNYA HABERLERİ

Ukrayna'daki yeni düşman: Kuzey Koreli esirler ve savaşın iç yüzü! - 2

RUS KİMLİĞİ ALTINDA CEPHEYE GÖNDERİLDİLER

Kuzey Koreli askerlere henüz savaşa dahil olmadan Rus ekipmanları verildi: üniformalar, tüfekler ve sahte askeri belgeler. Yabancı askerlere sahte Rus isimleri bile verildi.

Kuzey Koreliler daha sonra düzenli Rus deniz kuvvetleri ve saldırı birliklerine bağlandı ve Ukrayna işgali altındaki Rus kasabası Suca'nın etrafındaki cepheye gönderildi.

Ukrayna'daki yeni düşman: Kuzey Koreli esirler ve savaşın iç yüzü! - 3

"UKRAYNA HAKKINDA HİÇBİR ŞEY BİLMİYORLARDI"

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'ye göre askerler "bir bilgi boşluğunda" yetiştirildi ve Ukrayna hakkında hiçbir şey bilmiyorlardı.

Moskova onları "sadece savaşı uzatmak ve tırmandırmak için" kullanıyordu.

İkilinin yakalanması, Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesinin öncesinde ve Rus birliklerinin Ukrayna'nın doğusunda köy köy ilerlediği, Kiev için tehlikeli bir zamanda gerçekleşti.

Ukrayna'daki yeni düşman: Kuzey Koreli esirler ve savaşın iç yüzü! - 4

"UKRAYNA SADECE RUSYA İLE SAVAŞMIYOR"

The Guardian'ın haberine göre, Zelenski'nin batılı müttefiklerine verdiği en önemli mesajlardan biri, Ukrayna'nın artık Rusya ile değil, bir devletler grubu ile savaştığı.

Bunlara "Crink" adı verilmiştir: Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore.

Hepsi Rusya'nın savaşına yardım ediyor. Pyongyang asker, balistik füze, obüs ve mermi gönderiyor. Tahran kamikaze dronlar sunuyor. Pekin silah sistemlerinde kullanılan mikro-elektronik bileşenleri satıyor.

Ukrayna'daki yeni düşman: Kuzey Koreli esirler ve savaşın iç yüzü! - 5

"HATALARINDAN DERS ÇIKARMAYI ÖĞRENDİLER"

Bu arada, Kuzey Kore birlikleri de 21. yüzyıl savaşında değerli deneyimler kazanıyor.

Ukraynalı Tümgeneral Vadym Skybytskyi, hatalarından ders çıkardıklarını söyleyerek, "Başlangıçta karlı tarlalarda büyük gruplar halinde ilerlediler. Bir sonraki grup bunu yapmayacak. Yeni taktikler ve drone ortamında nasıl savaşacaklarını öğreniyorlar. Hayatta kalanlar askeri eğitmenler olarak evlerine dönecek" dedi.

Ukrayna'daki yeni düşman: Kuzey Koreli esirler ve savaşın iç yüzü! - 6

SAVAŞA İDEOLOJİK ZEMİN

Observer'a konuşan Skybytskyi, Kuzey Korelilerin istekli olduğunu ve ideolojik olarak yönlendirildiğini aktardı.

Seul'e göre 300 ölü, 2 bin 700 yaralı olmak üzere verdikleri kayıplar da moral bozmadı. Askerler yakalanmaktan kaçınmak için kendilerini havaya uçurdu.

PROPAGANDA METNİ BULUNDU

Ölen bir Kuzey Koreli askerden alınan bir iPad'de 67 gigabayt propaganda metni bulundu.

General, "Meslektaşım dosyalara baktı. İki saat sonra 'Kuzey Kore dünyanın en iyi ülkesi' dedi." diye açıkladı.

Ukrayna'daki yeni düşman: Kuzey Koreli esirler ve savaşın iç yüzü! - 7

KUZEY KORELİLERİN SAVAŞ BECERİLERİ

Bazı Ukraynalı askerler Kuzey Korelileri Rusya tarafından intihar görevlerine gönderilen umutsuz savaşçılar olarak nitelendirdi.

Ancak bazılarının örgütlü ve iyi nişancılar olduğu da belirtildi.

Ukrayna'daki yeni düşman: Kuzey Koreli esirler ve savaşın iç yüzü! - 8

UKRAYNA SAVAŞINDA DÖNÜM NOKTALARI

Kiev'in Kursk operasyonunu ne kadar süreyle sürdürebileceği belirsiz. Bölge, Moskova ile barış görüşmelerinin bir parçası olabilir. Ancak şimdiye kadar Vladimir Putin savaş hedeflerinin değişmediğini söyledi.

Bunlar arasında Rusya'nın kontrol etmediği büyük şehirler de dahil olmak üzere dört Ukrayna bölgesinin ilhakı ve Ukrayna'nın NATO üyeliğine veto hakkı yer alıyor; ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın ise buna razı olduğu görülüyor.

Ukrayna'daki yeni düşman: Kuzey Koreli esirler ve savaşın iç yüzü! - 9
Ukrayna'daki yeni düşman: Kuzey Koreli esirler ve savaşın iç yüzü! - 10
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