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Ukrayna'dan bir aslan ve kurt minibüsle tahliye edildi

İngiliz emekli asker Tim Locks ve iki arkadaşı, 4 günlük bir süreçte Ukrayna'nın güneydoğusunda, savaş hattında bulunan bir aslanı ve kurdu minibüsüyle tahliye etmeyi başardı. Aslan ve kurt, Romanya'daki bir hayvanat bahçesine teslim edildi.

Haberler - DHA 25.03.2022 - 15:37

Ukrayna'dan bir aslan ve kurt minibüsle tahliye edildi - 1

Tim Locks, ’nın saldırılarından etkilenen Ukraynalılara yardım götürmek için Lviv’deyken Zaporijya bölgesinde saldırılara maruz kalan bir hayvanat bahçesindeki aslan ve kurdun durumunu öğrendi.

Ukrayna'dan bir aslan ve kurt minibüsle tahliye edildi - 2

MİNİBÜSÜNDE ASLAN VE KURTLA YOLCULUK ETTİ

Locks ve arkadaşları minibüslerine temel ihtiyaç malzemesi doldurarak uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra geçen cumartesi günü bölgeye ulaştı.

Ukrayna'dan bir aslan ve kurt minibüsle tahliye edildi - 3

Yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine veren Locks ve arkadaşları, kapanan hayvanat bahçesine giderek vinç yardımıyla aslanı kafesiyle minibüse yerleştirdi.

Ukrayna'dan bir aslan ve kurt minibüsle tahliye edildi - 4

Kurt ise ilaçla uyutularak minibüse konuldu.

Ukrayna'dan bir aslan ve kurt minibüsle tahliye edildi - 5

Locks, 19 Mart Cumartesi günü yaptığı açıklamada şunları söyledi:

''Dün yerel bir kişi tarafından tamamlanan evrak işleriyle dolu bir öğleden sonra uykuya daldık ve bu sabah saat 08:00'de tekrar başladık. Her iki hayvanı da bir vinç ve bir JCB kullanılarak koltuklar çıkarılmış olan minibüsünün arkasına yüklemek 3 saat sürdü. 

Ukrayna'dan bir aslan ve kurt minibüsle tahliye edildi - 6

Hava sirenleri çalarken şimdi şehir dışına polis eskortu eşliğinde çıkıyoruz. Uzun bir yol ama şu ana kadar her şey yolunda gidiyor.''

Ukrayna'dan bir aslan ve kurt minibüsle tahliye edildi - 7

ROMANYA'DAKİ BİR HAYVANAT BAHÇESİNE TESLİM ETTİ

Herkesin tahliyeye ihtiyacı olduğunu belirten Locks, yine uzun bir yolculuktan sonra Romanya’ya vardı ve iki hayvanı bir hayvanat bahçesine teslim etti.

Ukrayna'dan bir aslan ve kurt minibüsle tahliye edildi - 8

Dün açıklama yapan Tim Locks, “Romanya'daki hayvanat bahçesinden yeni haber aldık ve hem Simba'nın hem de Akela'nın aralarının iyi olduğunu duymak harika. Her ikisi de bol bol yiyip içiyor ve uzun yolculuktan sonra biraz ‘sakin’ zamanın tadını çıkarıyor” dedi.

Ukrayna'dan bir aslan ve kurt minibüsle tahliye edildi - 9

Locks, Ukrayna’daki birçok hayvanat bahçesinden benzer talep aldıklarını belirterek ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalışacaklarını belirtti.

Ukrayna'dan bir aslan ve kurt minibüsle tahliye edildi - 10

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