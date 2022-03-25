Ukrayna'dan bir aslan ve kurt minibüsle tahliye edildi

Locks, 19 Mart Cumartesi günü yaptığı açıklamada şunları söyledi:

''Dün yerel bir kişi tarafından tamamlanan evrak işleriyle dolu bir öğleden sonra uykuya daldık ve bu sabah saat 08:00'de tekrar başladık. Her iki hayvanı da bir vinç ve bir JCB kullanılarak koltuklar çıkarılmış olan minibüsünün arkasına yüklemek 3 saat sürdü.