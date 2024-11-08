Ukrayna'dan Google'a suçlama: "Askeri üsler açığa çıkarıldı"
Google'ın haritalarını güncellemesinin ardından Ukrayna savunma altyapısına ait çok sayıda görüntü ortaya çıktı. Askeri mevzilerin konumlarının Rus askerleri tarafından tespit edildiğini öne süren Ukrayna, Google'a şikayette bulundu. Şirket, sorunu kamuoyunun tepkisinden sonra çözmeye karar verdi. Haritalama hizmetleri, çeşitli ülkelerdeki askeri tesislerin uydu görüntülerini bulanıklaştırıyor veya düşük çözünürlükte yayınlamayı tercih ediyor.
Google, Ukrayna askeri tesisleri ve sistemlerinin yerlerine ilişkin bilgileri haritalarından kaldırdı.
Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, "Google durumu haritalarla düzeltti. Bundan sonra da her şey yolunda gidecek." ifadelerini kullandı.