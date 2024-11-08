Ukrayna'dan Google'a suçlama: "Askeri üsler açığa çıkarıldı"

Google'ın haritalarını güncellemesinin ardından Ukrayna savunma altyapısına ait çok sayıda görüntü ortaya çıktı. Askeri mevzilerin konumlarının Rus askerleri tarafından tespit edildiğini öne süren Ukrayna, Google'a şikayette bulundu. Şirket, sorunu kamuoyunun tepkisinden sonra çözmeye karar verdi. Haritalama hizmetleri, çeşitli ülkelerdeki askeri tesislerin uydu görüntülerini bulanıklaştırıyor veya düşük çözünürlükte yayınlamayı tercih ediyor.

Ukrayna'dan Google'a suçlama: "Askeri üsler açığa çıkarıldı" - 1

Google, Ukrayna askeri tesisleri ve sistemlerinin yerlerine ilişkin bilgileri haritalarından kaldırdı.

Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, "Google durumu haritalarla düzeltti. Bundan sonra da her şey yolunda gidecek." ifadelerini kullandı.

DÜNYA HABERLERİ

Ukrayna'dan Google'a suçlama: "Askeri üsler açığa çıkarıldı" - 2

ŞİRKET SORUNU ÇÖZDÜ

Google'ın haritalarını güncellemesinin ardından Ukrayna savunma altyapısına ait çok sayıda görüntü ortaya çıkmıştı.

Şirket, sorunu kamuoyunun tepkisinden sonra çözmeye karar verdi.

Ukrayna'dan Google'a suçlama: "Askeri üsler açığa çıkarıldı" - 3

UKRAYNA'DAN ŞİKAYET

Kiev, şirketin harita hizmetine yakın zamanda eklenen uydu fotoğraflarıyla ilgili endişelerini açıklamak için Google temsilcileriyle görüştü.

Ukrayna'dan Google'a suçlama: "Askeri üsler açığa çıkarıldı" - 4

"KABUL EDİLEMEZ"

Kovalenko, haritalarda askeri tesislerin yerlerine ilişkin görsel materyallerin bulunduğunu vurgulayarak, "Bunlar bir yıl öncesine ait görüntüler olsa bile, kabul edilemez." diye konuştu.

Ukrayna'dan Google'a suçlama: "Askeri üsler açığa çıkarıldı" - 5

"RUSYA GÖRÜNTÜLERİ YAYDI"

Ukraynalı yetkililer Google'ın potansiyel olarak hangi tesislere ait görüntüleri yayınladığını belirtmedi.

Kovalenkoi bu haftanın başlarında Rus medyasının yayınlanan görüntüleri "aktif olarak tanıtmaya" başladığını iddia etti.

Ukrayna'dan Google'a suçlama: "Askeri üsler açığa çıkarıldı" - 6

Google Maps dahil olmak üzere haritalama hizmetleri, genellikle çeşitli ülkelerdeki askeri tesislerin uydu görüntülerini bulanıklaştırır veya düşük çözünürlükte yayınlar.

Ukrayna'dan Google'a suçlama: "Askeri üsler açığa çıkarıldı" - 7
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