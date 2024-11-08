Ukrayna'dan Google'a suçlama: "Askeri üsler açığa çıkarıldı"

Google, Ukrayna askeri tesisleri ve sistemlerinin yerlerine ilişkin bilgileri haritalarından kaldırdı.

Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, "Google durumu haritalarla düzeltti. Bundan sonra da her şey yolunda gidecek." ifadelerini kullandı.