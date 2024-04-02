Ukrayna'dan kamikaze İHA saldırısı: Rus topraklarındaki en uzak saldırı

RUSYA'NIN EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ PETROL RAFİNERİSİ

Ukrayna'nın insansız hava aracıyla saldırı düzenlediği bir diğer kent de Tübenkama.

Bu defa hedefte bir petrol rafinerisi vardı. Tesisin Rusya'nın en büyük üçüncü petrol rafinerisi olduğu belirtiliyor.

Ukrayna'nın İHA saldırıları sonucu tesislerde ağır hasar meydana geldiği ancak üretim sürecinin aksamadığı açıklandı.