Ukrayna'dan kamikaze İHA saldırısı: Rus topraklarındaki en uzak saldırı
Ukrayna, savaşın başından bu yana Rusya topraklarına yönelik "en uzak hedefli" saldırılarını gerçekleştirdi. İHA'larla vurulan noktalar, Rusya-Ukrayna sınırına yaklaşık bin 300 kilometre mesafede. Rusya'ya bağlı özerk Tataristan bölgesine düzenlenen saldırılarda 13 kişinin yaralandığı belirtiliyor.
Ukrayna, Rusya'yı kamikaze İHA saldırısıyla vurdu. İnsansız hava aracının çarpmasıyla birlikte bina üzerinde alev topu oluştu. Çevredekiler korku dolu çığlıklarla kaçıştı.