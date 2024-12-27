Ukrayna'dan Mossad taktiği: Powerbankler bomba oldu!
Rusya istihbaratı, Ukrayna'nın üst düzey askeri yetkililere yönelik suikast planlarının engellendiğini duyurdu. Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) bugün yapılan açıklamada, Ukrayna istihbaratının Savunma Bakanlığı yetkililerine bombalı saldırı planladığı ileri sürüldü. Bu saldırı kapsamında Rus subayları ve ailelerini öldürmek için powerbank ya da klasörlerin bombalara dönüştürüldüğü iddia edildi. Geçtiğimiz aylarda İsrail, Lübnan'daki çağrı cihazlarına aynı taktiği uygulayarak yüzlerce sivilin ölümüne neden oldu.
DÖRT RUS VATANDAŞI GÖZALTINDA
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbarat servislerinin Moskova'da üst düzey Rus subaylarını ve ailelerini öldürmek için powerbank veya belge klasörlerine gizlenmiş bombalar ile saldırı planladığını bildirdi. Suikastın hedefindeki yetkililerin kimlikleri açıklanmadı.
FSB, bombalı saldırı hazırlığında yer aldığı iddia edilen 4 Rus vatandaşının gözaltına alındığını duyurdu.