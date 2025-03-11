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Ukrayna'dan Rusya'nın kalbine en yoğun saldırı: 2 kişi öldü

Rusya’nın başkenti Moskova'ya insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna savaşının başından bu yana gerçekleştirilen en yoğun saldırı düzenlendi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 337 İHA'nın gece Rus bölgesi üzerinde vurulduğunu bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nun Moskova'da bugün temaslarda bulunacağına hatırlatarak saldırının zamanlamasına tepki gösterdi. Saldırılarda iki kişi yaşamını yitirirken bölgeden gelen ilk fotoğraflar yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.

Ukrayna'dan Rusya'nın kalbine en yoğun saldırı: 2 kişi öldü - 1

FOTOĞRAFLAR YIKIMIN BOYUTUNU GÖSTERDİ

Rusya’nın başkenti Moskova'ya Ukrayna savaşının başından bu yana gerçekleştirilen en yoğun saldırı düzenlendi.

Bölgeden gelen ilk fotoğraflar yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.

DÜNYA HABERLERİ

Ukrayna'dan Rusya'nın kalbine en yoğun saldırı: 2 kişi öldü - 2

UKRAYNA GECE BOYUNCA SALDIRDI

Rusya'da Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkente gece saatleri boyunca yoğun İHA saldırılarının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Toplam 69 İHA’nın Moskova ve civarında düşürüldüğünü ifade eden Sobyanin, düşen İHA’ların bazı binalara zarar verdiğini belirtti.

Ukrayna'dan Rusya'nın kalbine en yoğun saldırı: 2 kişi öldü - 3

İKİ KİŞİ ÖLDÜ, ÜÇ KİŞİ YARALANDI

Moskova Bölgesi Valisi Andrey Vorobyev de yaptığı açıklamada, saldırılar nedeniyle 2 kişinin öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Rus basınında yer alan görüntülerde, İHA saldırısına maruz kalan Moskova’daki bir apartmanda ve bir müstakil evde yangın çıktığı görülüyor.

Moskova’daki tüm havalimanlarındaki uçuşların aksadığı kaydediliyor.

Ukrayna'dan Rusya'nın kalbine en yoğun saldırı: 2 kişi öldü - 4

337 İHA İMHA EDİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 337 insansız hava aracının (İHA) gece Rus bölgesi üzerinde vurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun gece boyunca İHA'larla Rus topraklarına saldırıda bulunduğu belirtildi.

Ukrayna'dan Rusya'nın kalbine en yoğun saldırı: 2 kişi öldü - 5

Rus hava savunma sistemleri tarafından 337 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunlardan 91'inin Moskova, 126'sının Kursk, 38’inin Byransk, 25’inin Belgorod, 22’sinin Ryazan ve 10’unun Kaluga bölgeleri üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

Ukrayna'dan Rusya'nın kalbine en yoğun saldırı: 2 kişi öldü - 6

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, gece başlayan İHA saldırılarının hala devam ettiğini bildirdi.

Ukrayna'dan Rusya'nın kalbine en yoğun saldırı: 2 kişi öldü - 7

RUSYA ZAMANLAMAYA DİKKAT ÇEKTİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nun Moskova'daki temasları öncesinde drone saldırısı düzenlenmesine tepki gösterdi.

Zaharova, incelemelerde bulunabilmesi için Sinirlioğlu'nun da Moskova'da drone'la hedef alınan bölgeye götürüldüğünü belirtti.

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