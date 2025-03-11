Ukrayna'dan Rusya'nın kalbine en yoğun saldırı: 2 kişi öldü
Rusya’nın başkenti Moskova'ya insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna savaşının başından bu yana gerçekleştirilen en yoğun saldırı düzenlendi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 337 İHA'nın gece Rus bölgesi üzerinde vurulduğunu bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nun Moskova'da bugün temaslarda bulunacağına hatırlatarak saldırının zamanlamasına tepki gösterdi. Saldırılarda iki kişi yaşamını yitirirken bölgeden gelen ilk fotoğraflar yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.
FOTOĞRAFLAR YIKIMIN BOYUTUNU GÖSTERDİ
Rusya’nın başkenti Moskova'ya Ukrayna savaşının başından bu yana gerçekleştirilen en yoğun saldırı düzenlendi.
Bölgeden gelen ilk fotoğraflar yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.