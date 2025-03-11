Ukrayna'dan Rusya'nın kalbine en yoğun saldırı: 2 kişi öldü

İKİ KİŞİ ÖLDÜ, ÜÇ KİŞİ YARALANDI

Moskova Bölgesi Valisi Andrey Vorobyev de yaptığı açıklamada, saldırılar nedeniyle 2 kişinin öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Rus basınında yer alan görüntülerde, İHA saldırısına maruz kalan Moskova’daki bir apartmanda ve bir müstakil evde yangın çıktığı görülüyor.

Moskova’daki tüm havalimanlarındaki uçuşların aksadığı kaydediliyor.