Ukrayna’da petrol ve gaz sızıntısı! Büyük Rus saldırısında enerji tesisleri vuruldu

Rusya ve Ukrayna, gece boyunca birbirlerinin enerji altyapısına uzun menzilli saldırılar düzenledi. Büyük Rus bombardımanında Ukrayna'nın ulusal gaz şirketi Naftogaz'ın Poltava bölgesindeki tesislerinden biri hasar aldı. Bölgede gece boyunca petrol ve doğal gaz sızıntısı yaşandığı bildirildi. Saldırının ardından dokuz yerleşim yerinin ise gazsız kaldığı açıklandı.

Ukrayna’da petrol ve gaz sızıntısı! Büyük Rus saldırısında enerji tesisleri vuruldu - 1

Rusya ve Ukrayna, gece boyunca birbirlerinin enerji altyapısına uzun menzilli saldırılar düzenledi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, kuvvetlerinin Rusya'nın Saratov bölgesindeki bir petrol rafinerisini vurduğunu ve yangın çıktığını açıkladı. Açıklamada, “Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik silahlı saldırısına karışan stratejik hedeflere yönelik saldırılar devam edecek” denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı da Kiev ordusunu destekleyen Ukrayna gaz ve enerji tesislerinin gece boyunca hava saldırısıyla vurulduğunu duyurdu.

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Ukrayna’da petrol ve gaz sızıntısı! Büyük Rus saldırısında enerji tesisleri vuruldu - 2

DOKUZ YERLEŞİM GAZSIZ KALDI

Devlet tarafından işletilen petrol ve doğalgaz şirketi Naftogaz ve Enerji Bakanı German Galushchenko Salı günü yaptıkları açıklamada, Ukrayna'nın merkezi Poltava bölgesinde gece boyunca petrol ve doğalgaz sızıntısı yaşandığını belirtti.

Açıklamada, “Naftogaz Grubu'nun Poltava bölgesindeki üretim tesisleri hasar gördü. Neyse ki herhangi bir can kaybı yaşanmadı” denildi.

Poltava'nın bölgesel askeri yönetimi Myrhorod bölgesindeki dokuz yerleşim yerinin gazsız kaldığını açıkladı.

Naftogaz, “Poltava bölgesindeki gaz tedarik durumunu istikrara kavuşturmak için gerekli tüm önlemleri alıyor” dedi.

Ukrayna’da petrol ve gaz sızıntısı! Büyük Rus saldırısında enerji tesisleri vuruldu - 3

ELEKTRİK KESİNTİLERİ UYGULANDI

Ukrayna'nın ulusal gaz şirketi Naftogaz, doğudaki Poltava bölgesindeki tesislerinden birinin gece gerçekleşen “büyük” Rus saldırısında hasar gördüğünü doğruladı.

Saldırının ardından bu sabah Ukrayna genelinde sık sık geçici elektrik kesintileri uygulandı.

Ukrayna hava kuvvetleri, Rusya'nın Poltava bölgesindeki gaz üretim tesislerine karşı 19 seyir, balistik ve güdümlü füze kullanarak birleşik bir saldırı başlattığını bildirdi. Hiçbir füzenin düşürülmediği belirtildi.

Ukrayna’da petrol ve gaz sızıntısı! Büyük Rus saldırısında enerji tesisleri vuruldu - 4

ANA ÜRETİM YERLERİ VURULDU

Daha önce füze ve insansız hava aracı saldırılarını Ukrayna elektrik sektörüne odaklayan Rusya, son aylarda Ukrayna gaz depolama tesisleri ve üretim sahalarına yönelik saldırılarını keskin bir şekilde arttırdı.

Ukrayna'nın yeraltı gaz depolama tesisleri batıda yer alırken, ana üretim kapasitesi doğuda, cephe hattı Harkov ve Poltava bölgesinde bulunuyor.

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