Ukrayna’da petrol ve gaz sızıntısı! Büyük Rus saldırısında enerji tesisleri vuruldu
Rusya ve Ukrayna, gece boyunca birbirlerinin enerji altyapısına uzun menzilli saldırılar düzenledi. Büyük Rus bombardımanında Ukrayna'nın ulusal gaz şirketi Naftogaz'ın Poltava bölgesindeki tesislerinden biri hasar aldı. Bölgede gece boyunca petrol ve doğal gaz sızıntısı yaşandığı bildirildi. Saldırının ardından dokuz yerleşim yerinin ise gazsız kaldığı açıklandı.
Rusya ve Ukrayna, gece boyunca birbirlerinin enerji altyapısına uzun menzilli saldırılar düzenledi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, kuvvetlerinin Rusya'nın Saratov bölgesindeki bir petrol rafinerisini vurduğunu ve yangın çıktığını açıkladı. Açıklamada, “Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik silahlı saldırısına karışan stratejik hedeflere yönelik saldırılar devam edecek” denildi.
Rusya Savunma Bakanlığı da Kiev ordusunu destekleyen Ukrayna gaz ve enerji tesislerinin gece boyunca hava saldırısıyla vurulduğunu duyurdu.