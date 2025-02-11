Ukrayna’da petrol ve gaz sızıntısı! Büyük Rus saldırısında enerji tesisleri vuruldu

DOKUZ YERLEŞİM GAZSIZ KALDI

Devlet tarafından işletilen petrol ve doğalgaz şirketi Naftogaz ve Enerji Bakanı German Galushchenko Salı günü yaptıkları açıklamada, Ukrayna'nın merkezi Poltava bölgesinde gece boyunca petrol ve doğalgaz sızıntısı yaşandığını belirtti.

Açıklamada, “Naftogaz Grubu'nun Poltava bölgesindeki üretim tesisleri hasar gördü. Neyse ki herhangi bir can kaybı yaşanmadı” denildi.

Poltava'nın bölgesel askeri yönetimi Myrhorod bölgesindeki dokuz yerleşim yerinin gazsız kaldığını açıkladı.

Naftogaz, “Poltava bölgesindeki gaz tedarik durumunu istikrara kavuşturmak için gerekli tüm önlemleri alıyor” dedi.