Ukraynalı askerin vücunda patlamaya hazır el bombası bulundu

ONUR NİŞANI ALDI

Binbaşı General Verba'nın, el bombasını tetikleyebileceği için, kanamayı kontrol etmek için ısı kullanan bir teknik olan elektrokoagülasyonu kullanamadığı söyledi. Ukrayna'nın en deneyimli savaş doktorlarından biri olan cerrah, 2014'ten beri doğu Donbas bölgesinde yaralı askerleri tedavi ediyor. Verba, bu süre zarfında binlerce saha ameliyatı gerçekleştirdi için Ukrayna hükümeti tarafından onur nişanı ile ödüllendirildi.