Ukraynalı askerin vücunda patlamaya hazır el bombası bulundu

Ukrayna’da sağlık görevlileri, başarılı bir operasyonun ardından Ukraynalı bir askerin vücudundan patlamamış bir el bombasının ameliyatla çıkarıldığını açıkladı. Patlayıcı uzmanları, bombanın her an patlayabileceği korkusuyla ameliyatı izledi.
VOG bombasının, Donetsk'in Bakhmut kentinde Ukrayna ve Rus birlikleri arasında kanlı bir çatışma sırasında tüfeğe bağlı bir fırlatıcıdan askere ateşlendiği söylendi.
Diğer taraftan, Ukraynalı bir cerrah olan Tümgeneral Andrii Verba, mühimmatın patlamasını önlemek için ameliyatı pek çok modern teknik olmadan gerçekleştirmek zorunda kaldı.
Bölge valisi Serhii Borzov, "Askeri doktorlarımız, bir askerin vücudundan patlamamış bir VOG bombasını çıkarmak için başarılı bir operasyon gerçekleştirdi" dedi.
Ukraynalı muharip sağlık görevlileri başka bir gönderide, "El bombası tıbbi personelin güvenliğini sağlayan iki istihkamcının huzurunda etkisiz hale getirildi" denildi.
Sosyal medyada yayınlanan röntgen görüntülerinde, el bombasının askerin gövdesine saplandığı ortaya çıktı. Borzov, "Operasyonel müdahale başarılı oldu. "Yaralı asker daha tedavisi için hastaneye sevk edildi” açıklamasını yaptı.
Binbaşı General Verba'nın, el bombasını tetikleyebileceği için, kanamayı kontrol etmek için ısı kullanan bir teknik olan elektrokoagülasyonu kullanamadığı söyledi. Ukrayna'nın en deneyimli savaş doktorlarından biri olan cerrah, 2014'ten beri doğu Donbas bölgesinde yaralı askerleri tedavi ediyor. Verba, bu süre zarfında binlerce saha ameliyatı gerçekleştirdi için Ukrayna hükümeti tarafından onur nişanı ile ödüllendirildi.
Son olarak, İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna kuvvetleriyle aylarca süren bir çatışmanın ardından Ukrayna'nın doğusundaki tuz madeni kenti Soledar'ın çoğunu kontrol altına aldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus birliklerinin son dört gün içinde ilerleme kaydettiği belirtildi. Donests bölgesinde yer alan Soledar, Ukrayna-Rusya arasında yoğun çatışmaların sürdüğü Bakhmut yakınlarında bulunuyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Soledar'da "neredeyse hiç yaşam belirtisi kalmadığını ve kasabanın yerle bir olduğunu açıkladı.
Zelenski, "Soledar yakınlarındaki tüm arazi cesetlerle kaplı” diye konuştu.