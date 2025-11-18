Ukraynalı askerler drone savaşlarına karşı eğitiliyor

Polonya ve Romanya ise son aylarda artan Rus drone ihlalleri sonrası hava savunmalarını güçlendirmek için yeni bir Amerikan sistemini devreye alıyor.

“Merops” adı verilen bu yapay zeka destekli sistem, drone'ları tespit edip etkisiz hale getiriyor ve hatta gerektiğinde drone'lara karşı drone göndererek müdahale ediyor.

Associated Press’in haberine göre, NATO’nun doğu kanadını güçlendirme hamlesi kapsamında Polonya ve Romanya’da konuşlandırılacak olan Merops, Danimarka tarafından da satın alındı. Sistem, orta boy bir pikap kasasına sığabilecek kadar kompakt ve uydu ile elektronik iletişim kesildiğinde bile otonom olarak çalışabiliyor.

NATO Müttefik Kara Komutanlığı Operasyonlardan Sorumlu Yardımcı Şefi Albay Mark McLellan, “Bu sistem, hedef tespiti açısından çok hassas ve düşük maliyetli bir çözüm sunuyor. F-35’i havalandırıp bir füzeyle drone vurmak yerine, Merops bunu çok daha ucuz şekilde yapabiliyor” açıklamasını yaptı.