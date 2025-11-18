Ukraynalı askerler drone savaşlarına karşı eğitiliyor
18.11.2025 10:59
AA
Ukrayna Ulusal Muhafızları’nın “Khartiia” Tugayı, Rusya'ya savaşta drone vurma kapasitesini geliştirmek için anti-drone eğitimi aldı.
HARKOV'DA TALİM YAPTILAR
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda karşılıklı şiddetli saldırılar sürerken Ukrayna ordusunda askerlerin eğitimi de devam ediyor.
Ukraynalı askerler, savaşta giderek artan drone çatışmalarına karşı insansız hava araçlarını etkisiz hale getirmek için yeteneklerini artırıyor.
Ukrayna Ulusal Muhafızları’nın “Khartiia” olarak da bilinen 13. Operasyonel Tugayına, Ukrayna’nın Harkov bölgesinde anti-drone eğitimi verildi.
YENİ DRONE'LAR YOLDA
Diğer yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı, 14 Kasım'da yaptığı açıklamada, Rusya'nın drone saldırılarına karşı savunma amacıyla ilk üç üreticinin üretime başladığını duyurdu.
Bakanlık, 11 firmanın daha üretim hattı kurmaya hazırlandığını belirtti. Yeni dronlar, “Octopus” adlı yerli teknolojiye dayanıyor ve Shahed tipi saldırı dronlarını gece, elektronik karıştırma altında ve alçak irtifada başarıyla durdurabiliyor.
Ukrayna lideri Zelenski, hedeflerinin günde bin önleyici drone üretmek olduğunu söyledi. Ukrayna, bu drone'lar sayesinde daha pahalı füzelerini, daha hızlı ve ölümcül seyir ile balistik tehditler için saklayabiliyor.
Rusya ve Ukrayna, savaşın başladığı 24 Şubat 2022'den bu yana karşılıklı drone saldırıları düzenliyor.
AVRUPA'DA DRONE DUVARI
Polonya ve Romanya ise son aylarda artan Rus drone ihlalleri sonrası hava savunmalarını güçlendirmek için yeni bir Amerikan sistemini devreye alıyor.
“Merops” adı verilen bu yapay zeka destekli sistem, drone'ları tespit edip etkisiz hale getiriyor ve hatta gerektiğinde drone'lara karşı drone göndererek müdahale ediyor.
Associated Press’in haberine göre, NATO’nun doğu kanadını güçlendirme hamlesi kapsamında Polonya ve Romanya’da konuşlandırılacak olan Merops, Danimarka tarafından da satın alındı. Sistem, orta boy bir pikap kasasına sığabilecek kadar kompakt ve uydu ile elektronik iletişim kesildiğinde bile otonom olarak çalışabiliyor.
NATO Müttefik Kara Komutanlığı Operasyonlardan Sorumlu Yardımcı Şefi Albay Mark McLellan, “Bu sistem, hedef tespiti açısından çok hassas ve düşük maliyetli bir çözüm sunuyor. F-35’i havalandırıp bir füzeyle drone vurmak yerine, Merops bunu çok daha ucuz şekilde yapabiliyor” açıklamasını yaptı.
AVRUPA DRONE SAVAŞINA HAZIR DEĞİL
Avrupa da şu anda bir Rus drone savaşına hazır değil.
Avrupa Birliği Savunma ve Uzay Komiseri Andrius Kubilius, kıtanın kendini daha iyi korumak için Ukrayna'nın savaşta test edilmiş yeteneklerini entegre etmesi gerektiğini belirtiti.
Kubilius şunları söyledi: “Rusya'nın Polonya'ya, Baltık ülkelerine ve Romanya'ya yönelik insansız hava araçlarıyla yaptığı “provokasyonların” ardından, Rus insansız hava araçlarını tespit etmeye ve bunları uygun maliyetli araçlarla imha etmeye hazır olmadığımızı anlamamız neden iki yıldan fazla zaman aldı?" Rusların ders çıkardığını belirterek, "Biz de öğreniyor muyuz?" diye ekledi.
NATO, Polonya'da Rus insansız hava aracı olayının ardından doğu kanadına ek takviye kuvvetler göndermiş ve daha fazla insansız hava aracı savunma sistemi konuşlandırmaya başlamıştı.