Ukraynalı denizci Rus milyarderin yatını batırmaya çalıştı

Haberler - ntv.com.tr 28.02.2022 - 19:19 | Son Güncelleme : 28.02.2022 - 19:22
Ukraynalı bir denizci, Rusya’nın saldırılarına misilleme olarak Rus devlet silah firmasının başkanına ait bir yatı batırmaya çalıştığını itiraf etti.
Rosoboronexport Genel Müdürü Alexander Mikheev'e ait olan 48 metrelik Lady Anastasia’nın olay yaşandığı sırada İspanya’nın Mayorka kentine yaklaştığı belirtildi. Ukraynalı tamirci, yatı batırmak için makine dairesindeki valfleri açtığını söyledi.
Bununla birlikte ismi açıklanmayan 55 yaşındaki adam İspanyol sivil muhafızları tarafından tutuklandı. Ardından kefaletle serbest bırakıldı.
Yargıca hiçbir şeyden pişman olmadığını ve bunu tekrar yapacağını belirterek, “Televizyonda Kiev'de bir binaya yapılan helikopter saldırısını gördüm. Masumlara saldırdılar. Ben de yatı batırmaya karar verdim” dedi.
Öte yandan, Kiev'in Zhuliany havaalanı yakınlarındaki yüksek katlı bir apartmana füze isabet etti ve en az beş katı kapsayan bir delik açtı.
Tanklar, savaş araçları, uçaklar, gemiler, silahlar ve mühimmat dahil olmak üzere Rus silahlarını ihraç eden Mikheev veya Rosoboronexport'tan konuya ilişkin bir yorum yapılmadı.