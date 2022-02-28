Ukraynalı denizci Rus milyarderin yatını batırmaya çalıştı

Ukraynalı bir denizci, Rus silah firması Rosoboronexport'un CEO'su Alexander Mikheev'e ait lüks bir yatı batırmaya çalıştığını söyledi. Tutuklanan 55 yaşındaki adam pişman olmadığını açıklaldı.

Haberler - ntv.com.tr 28.02.2022 - 19:19 | Son Güncelleme : 28.02.2022 - 19:22

Ukraynalı denizci Rus milyarderin yatını batırmaya çalıştı - 1

Ukraynalı bir denizci, ’nın saldırılarına misilleme olarak Rus devlet silah firmasının başkanına ait bir yatı batırmaya çalıştığını itiraf etti.

Ukraynalı denizci Rus milyarderin yatını batırmaya çalıştı - 2

MAKİNE DAİRESİNDEKİ VALFLERİ AÇTI

Rosoboronexport Genel Müdürü Alexander Mikheev'e ait olan 48 metrelik Lady Anastasia’nın olay yaşandığı sırada İspanya’nın Mayorka kentine yaklaştığı belirtildi. Ukraynalı tamirci, yatı batırmak için makine dairesindeki valfleri açtığını söyledi. 

Ukraynalı denizci Rus milyarderin yatını batırmaya çalıştı - 3

Bununla birlikte ismi açıklanmayan 55 yaşındaki adam İspanyol sivil muhafızları tarafından tutuklandı. Ardından kefaletle serbest bırakıldı.

Yargıca hiçbir şeyden pişman olmadığını ve bunu tekrar yapacağını belirterek, “Televizyonda Kiev'de bir binaya yapılan helikopter saldırısını gördüm. Masumlara saldırdılar. Ben de yatı batırmaya karar verdim” dedi.

Ukraynalı denizci Rus milyarderin yatını batırmaya çalıştı - 4

Öte yandan, Kiev'in Zhuliany havaalanı yakınlarındaki yüksek katlı bir apartmana füze isabet etti ve en az beş katı kapsayan bir delik açtı.

Ukraynalı denizci Rus milyarderin yatını batırmaya çalıştı - 5

Tanklar, savaş araçları, uçaklar, gemiler, silahlar ve mühimmat dahil olmak üzere Rus silahlarını ihraç eden Mikheev veya Rosoboronexport'tan konuya ilişkin bir yorum yapılmadı.

Ukraynalı denizci Rus milyarderin yatını batırmaya çalıştı - 6

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