Ukraynalı denizci Rus milyarderin yatını batırmaya çalıştı

Bununla birlikte ismi açıklanmayan 55 yaşındaki adam İspanyol sivil muhafızları tarafından tutuklandı. Ardından kefaletle serbest bırakıldı.

Yargıca hiçbir şeyden pişman olmadığını ve bunu tekrar yapacağını belirterek, “Televizyonda Kiev'de bir binaya yapılan helikopter saldırısını gördüm. Masumlara saldırdılar. Ben de yatı batırmaya karar verdim” dedi.