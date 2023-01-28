Ukraynalı öğretmen okul yıkılınca oturma odasını sınıfa çevirdi

Ukraynalı öğretmen Oleksandr Pogoryelov evini öğrencileri için eğitim yuvasına çevirdi.
Pogoryelov'in Donetsk bölgesinin güneyinde yer alan Shandryholove köyünde çalıştığı okul nisan ayında Rus bombardımanında yıkıldı.
Kent, o dönemde rus ve ukrayna güçleri arasındaki çatışmalarda büyük hasar gördü. Elektrik ve internet kesintisi nedeniyle eğitimin çevrimçi sürdürülmesi mümkün olmadı.
45 yaşındaki Pogoryelov okulun enkazından kurtardığı materyallerle oturma odasını sınıfa dönüştürdü.
Pogoryelov derme çatma sınıfında yaşları 4 ila 16 arasında değişen 11 öğrenciye ders vermeye devam ediyor.
Pogoryelov konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Bir öğretmenin çocuklara ders vermesi gerekir. Okul yıkılınca, öğrencilerin birbirleriyle etkileşime girmeleri için evde ders vermeye karar verdim. Çevrimiçi derslere kıyasla yüz yüze ders vermek daha iyi."
Diğer taraftan Ukrayna güçleri geçen yıl eylül ayında kentin kontrolünü Rus güçlerinden geri almıştı.
Rusya'nın geçen yıl şubat ayında başlattığı işgalden bu yana ukrayna genelinde yüzlerce okul hasar gördü ya da kullanılamaz hale geldi.
Rusya, ukrayna birliklerinin sivil altyapıyı askerleri barındırmak ve mühimmat depolamak için kullandığını öne sürüyor. Kremlin yönetimi okullara ya da yerleşim yerlerine saldırmadığını iddia ediyor.