Ukraynalı öğretmen okul yıkılınca oturma odasını sınıfa çevirdi

Pogoryelov konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Bir öğretmenin çocuklara ders vermesi gerekir. Okul yıkılınca, öğrencilerin birbirleriyle etkileşime girmeleri için evde ders vermeye karar verdim. Çevrimiçi derslere kıyasla yüz yüze ders vermek daha iyi."