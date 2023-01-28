Ukraynalı öğretmen okul yıkılınca oturma odasını sınıfa çevirdi

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Oleksandr Pogoryelov adlı bir öğretmen, görev yaptığı okul Rus bombardımanında yıkılınca çareyi oturma odasını sınıfa dönüştürmekte buldu. Öğretmen,, okulun enkazından topladığı materyallerle 11 öğrenciye evinde ders veriyor.

Ukraynalı öğretmen okul yıkılınca oturma odasını sınıfa çevirdi - 1

Ukraynalı öğretmen Oleksandr Pogoryelov evini öğrencileri için eğitim yuvasına çevirdi.

Ukraynalı öğretmen okul yıkılınca oturma odasını sınıfa çevirdi - 2

Pogoryelov'in Donetsk bölgesinin güneyinde yer alan Shandryholove köyünde çalıştığı okul nisan ayında Rus bombardımanında yıkıldı.

Ukraynalı öğretmen okul yıkılınca oturma odasını sınıfa çevirdi - 3

Kent, o dönemde rus ve ukrayna güçleri arasındaki çatışmalarda büyük hasar gördü. Elektrik ve internet kesintisi nedeniyle eğitimin çevrimçi sürdürülmesi mümkün olmadı.

Ukraynalı öğretmen okul yıkılınca oturma odasını sınıfa çevirdi - 4

45 yaşındaki Pogoryelov okulun enkazından kurtardığı materyallerle oturma odasını sınıfa dönüştürdü.

Ukraynalı öğretmen okul yıkılınca oturma odasını sınıfa çevirdi - 5

11 ÖĞRENCİYE DERS VERİYOR

Pogoryelov derme çatma sınıfında yaşları 4 ila 16 arasında değişen 11 öğrenciye ders vermeye devam ediyor.

Ukraynalı öğretmen okul yıkılınca oturma odasını sınıfa çevirdi - 6

Pogoryelov konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: 

"Bir öğretmenin çocuklara ders vermesi gerekir. Okul yıkılınca, öğrencilerin birbirleriyle etkileşime girmeleri için evde ders vermeye karar verdim. Çevrimiçi derslere kıyasla yüz yüze ders vermek daha iyi."

Ukraynalı öğretmen okul yıkılınca oturma odasını sınıfa çevirdi - 7

Diğer taraftan Ukrayna güçleri geçen yıl eylül ayında kentin kontrolünü Rus güçlerinden geri almıştı.

Ukraynalı öğretmen okul yıkılınca oturma odasını sınıfa çevirdi - 8

Rusya'nın geçen yıl şubat ayında başlattığı işgalden bu yana ukrayna genelinde yüzlerce okul hasar gördü ya da kullanılamaz hale geldi.

Ukraynalı öğretmen okul yıkılınca oturma odasını sınıfa çevirdi - 9

Rusya, ukrayna birliklerinin sivil altyapıyı askerleri barındırmak ve mühimmat depolamak için kullandığını öne sürüyor. Kremlin yönetimi okullara ya da yerleşim yerlerine saldırmadığını iddia ediyor.

Ukraynalı öğretmen okul yıkılınca oturma odasını sınıfa çevirdi - 10
Ukraynalı öğretmen okul yıkılınca oturma odasını sınıfa çevirdi - 11
Ukraynalı öğretmen okul yıkılınca oturma odasını sınıfa çevirdi - 12

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