Ukraynalı sporcunun kaskına Olimpiyat Komitesi'nden veto

Heraskevyiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin bu kaskın resmi antrenman ve yarışmalarda kullanılmasını yasakladığını duyurdu.

Olimpiyat İlkeleri'nin 50.2 maddesi Olimpiyat alanlarında her türlü siyasi, dini veya ırksal propagandayı ve gösteriyi yasaklıyor. Tüzükte, Oyunların her türlü siyasi müdahaleden ayrı tutulması gerektiği vurgulanıyor.

Sporcu, bu kararın Olimpiyat hareketinin bir parçası olan ve hayatını kaybeden sporcuların anısına saygısızlık olduğunu savunurken aynı zamanda 2022'deki Kış Olimpiyatları'na da dikkat çekti. Heraskevyiç savaşın çıkmasına günler kala Ukrayna lehine barış mesajı vermiş ve herhangi bir yaptırıma maruz kalmamıştı. Ukraynalı sporcu Olimpiyat Komitesi'nin tutumunun 2022'den bu yana değiştiğini vurgularken Rus ve Belaruslu sporcuların "Bireysel Tarafsız Sporcu" statüsünde yarışmalara dönmesini de eleştirdi.

Sporcu kuruluşu Global Athlete de, IOC’ye açık bir mektup yazarak Rusya’ya yönelik yaptırımların yumuşatılmamasını istedi. Mektupta, kısıtlamaların gevşetilmesinin IOC'nin siyasi güçlerin etkisinde kaldığının bir göstergesi olduğu iddia edildi.

Reuters'ın aktardığına göre konuyla ilgili açıklama yapan bir Olimpiyat Komitesi sözcüsü, Ukrayna Ulusal Olimpiyat Komitesi’nden kaskın yarışlarda kullanılmasına dair henüz resmi bir başvuru almadıklarını belirtti. Sözcü, "Bir başvuru yapıldığında, IOC talebi inceleyecektir" dedi.