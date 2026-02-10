Ukraynalı sporcunun kaskına Olimpiyat Komitesi'nden veto
10.02.2026 11:58
Reuters
Ukraynalı skeleton sporcusu Vladyslav Heraskevyiç, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ölen sporcuların fotoğraflarının yer aldığı bir kask taktı. Sporcu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin kaskı yasakladığını öne sürdü.
UKRAYNALI SPORCU KASKININ YASAKLANDIĞINI ÖNE SÜRDÜ
Ukraynalı skeleton sporcusu Vladyslav Heraskevyiç, Rusya-Ukrayna savaşında hayatını kaybeden sporcu arkadaşlarının portrelerinin yer aldığı kaskının Uluslarası Olimpiyat Komitesi IOC tarafından yasaklandığını söyledi. Heraskevyiç, Cortina d’Ampezzo’daki yarışlarda, üzerinde Rusya-Ukrayna savaşında hayatını kaybeden kişilerin fotoğraflarının bulunduğu kaskıyla yer aldı. Heraskevyiç, bu eylemiyle savaşa yönelik küresel ilgiyi canlı tutmayı amaçladığını ifade etti.
Olimpiyatlarda Ukrayna bayrağını da taşıyan Heraskevyiç, kaskındaki fotoğraflar arasında artistik buz patencisi Dmitro Sharpar, halterci Alina Peregudova, buz hokeyi oyuncusu Oleksiy Loginov ve biatlet Yevhen Malişev gibi isimlerin bulunduğunu açıkladı. Sporcu, "Bazıları yakın arkadaşımdı" ifadesini kullandı. Ancak bu kaska Olimpiyat Komitesi'nden veto geldi.
"2022'DEN BU YANA KOMİTENİN TAVRI DEĞİŞTİ"
Heraskevyiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin bu kaskın resmi antrenman ve yarışmalarda kullanılmasını yasakladığını duyurdu.
Olimpiyat İlkeleri'nin 50.2 maddesi Olimpiyat alanlarında her türlü siyasi, dini veya ırksal propagandayı ve gösteriyi yasaklıyor. Tüzükte, Oyunların her türlü siyasi müdahaleden ayrı tutulması gerektiği vurgulanıyor.
Sporcu, bu kararın Olimpiyat hareketinin bir parçası olan ve hayatını kaybeden sporcuların anısına saygısızlık olduğunu savunurken aynı zamanda 2022'deki Kış Olimpiyatları'na da dikkat çekti. Heraskevyiç savaşın çıkmasına günler kala Ukrayna lehine barış mesajı vermiş ve herhangi bir yaptırıma maruz kalmamıştı. Ukraynalı sporcu Olimpiyat Komitesi'nin tutumunun 2022'den bu yana değiştiğini vurgularken Rus ve Belaruslu sporcuların "Bireysel Tarafsız Sporcu" statüsünde yarışmalara dönmesini de eleştirdi.
Sporcu kuruluşu Global Athlete de, IOC’ye açık bir mektup yazarak Rusya’ya yönelik yaptırımların yumuşatılmamasını istedi. Mektupta, kısıtlamaların gevşetilmesinin IOC'nin siyasi güçlerin etkisinde kaldığının bir göstergesi olduğu iddia edildi.
Reuters'ın aktardığına göre konuyla ilgili açıklama yapan bir Olimpiyat Komitesi sözcüsü, Ukrayna Ulusal Olimpiyat Komitesi’nden kaskın yarışlarda kullanılmasına dair henüz resmi bir başvuru almadıklarını belirtti. Sözcü, "Bir başvuru yapıldığında, IOC talebi inceleyecektir" dedi.