Ukraynalılar geceyi metro istasyonlarında geçirdi

Rusya’nın hava saldırılarından korkan Ukraynalılar başta başkent Kiev ve Harkov olmak üzere geceyi metro istasyonlarında geçiriyor.

Haberler - İHA - Reuters 25.02.2022 - 06:00

Ukraynalılar geceyi metro istasyonlarında geçirdi - 1

’nın ’ya yönelik saldırıları devam ederken, hava saldırılarından korkan Ukraynalılar başta başkent Kiev ve Harkov olmak üzere geceyi metro istasyonlarında geçiriyor.

Ukraynalılar geceyi metro istasyonlarında geçirdi - 2

Metro istasyonlarına sığınan halk, yerlere serdikleri gazeteler ve battaniyeler üzerine uyumaya çalıştı.

Ukraynalılar geceyi metro istasyonlarında geçirdi - 3

İstasyonlarda, çok sayıda yaşlı, kadın ve çocuğun bulunduğu belirtilirken, halka su ve gıda yardımı yapıldığını ifade edildi.

Ukraynalılar geceyi metro istasyonlarında geçirdi - 4

Rus işgali altındaki Harkov’un Belediye Başkanı İgor Terehov, halkın sığındığı metro istasyonuna giderek, halka sağduyu olmaları çağrısındanbulundu.

Ukraynalılar geceyi metro istasyonlarında geçirdi - 5

Terehov, “Saat 15.00’te kente bomba düştüğü için size metro istasyonlarına inme çağrısında bulundum. Tren ve metro seferlerini durdurma talimatı verdim” ifadelerini kullanarak, Harkov halkından metro istasyonlarından çıkmamalarını istedi.

Ukraynalılar geceyi metro istasyonlarında geçirdi - 6
Ukraynalılar geceyi metro istasyonlarında geçirdi - 7
Ukraynalılar geceyi metro istasyonlarında geçirdi - 8
Ukraynalılar geceyi metro istasyonlarında geçirdi - 9
Ukraynalılar geceyi metro istasyonlarında geçirdi - 10
Ukraynalılar geceyi metro istasyonlarında geçirdi - 11
Ukraynalılar geceyi metro istasyonlarında geçirdi - 12
Ukraynalılar geceyi metro istasyonlarında geçirdi - 13
Ukraynalılar geceyi metro istasyonlarında geçirdi - 14
Ukraynalılar geceyi metro istasyonlarında geçirdi - 15

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