Ukraynalılar sığınaklara koştu: Rusya'dan kışı sert geçirtecek saldırı

Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko, Rus ordusunun ülke genelindeki enerji altyapısına yoğun saldırılar başlattığını duyurdu. Saldırılar sonrası elektrik kesintileri meydana gelirken, halka sığınaklarda kalma çağrısı yapıldı.

Ukraynalılar sığınaklara koştu: Rusya'dan kışı sert geçirtecek saldırı - 1

Rusya, bir kez daha Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldı.

Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko, Rus ordusunun ülke genelindeki enerji altyapısına yönelik yoğun saldırılar başlattığını açıkladı.

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Ukraynalılar sığınaklara koştu: Rusya'dan kışı sert geçirtecek saldırı - 2

ÜLKENİN HER YERİNE SALDIRI

Bakan Galuşçenko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırılar nedeniyle ülke genelinde elektrik kesintilerinin yaşandığını bildirdi.

Galuşçenko paylaşımında, "Enerji (altyapısı) tekrar düşmanın büyük saldırısı altında. Ukrayna'nın her yerinde enerji tesislerine saldırılar yaşanıyor" ifadelerine yer verdi.

Hava kuvvetleri, başkent Kiev, kuzeydoğudaki Harkov ve Karadeniz liman kenti Odesa da dahil olmak üzere ülke genelindeki şehirlere doğru bir dizi Rus seyir füzesi ve saldırı uçağı gönderildiğini belirtti.

Ukraynalılar sığınaklara koştu: Rusya'dan kışı sert geçirtecek saldırı - 3

SICAKLIK SIFIRA DÜŞTÜ, ELEKTRİKLER KESİLDİ

Ulusal elektrik şebekesi operatörü Ukrenergo, sıcaklıkların 0 santigrat derece civarına düşmesi nedeniyle “acil elektrik kesintileri başlattığını" açıkladı.

Enerji sağlayıcısı DTEK de aynı açıklamayı  yaptı.

Bakan Galuşenko, “güvenlik durumu izin verir vermez" saldırıların sonuçlarının belirleneceğini ifade etti.

Yerel yetkililerin bildirdiğine göre Rusya’nın saldırıları, üç batı bölgesinde en az 1 milyon insanın kullandığı enerjiyi kesti.

Ukraynalılar sığınaklara koştu: Rusya'dan kışı sert geçirtecek saldırı - 4

"KIŞ İÇİN FÜZE STOKLADILAR"

Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun başta Kiev olmak üzere ülkenin birçok bölgesine füzeler fırlattığı bildirildi.

Açıklamada, vatandaşlara sığınaklarda kalma çağrısında bulunuldu.

Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin özel kalem müdürü Andriy Yermak ise saldırı dalgasının Rusya'nın “terör taktiklerini sürdürdüğünü” gösterdiğini söyledi.

Telegram'da yaptığı bir paylaşımda Yermak, “Ukrayna altyapısına saldırılar için, kış aylarında sivillere karşı savaşmak için füze stokladılar” dedi.

Yermak, Ukrayna'nın karşılık vereceğini belirtti.

Ukraynalılar sığınaklara koştu: Rusya'dan kışı sert geçirtecek saldırı - 5

"EN SERT KIŞI GETİREBİLİR"

Üst düzey bir Birleşmiş Milletler yetkilisi olan Rosemary DiCarlo, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarının bu kışı “savaşın başlangıcından bu yana en sert kış” haline getirebileceği uyarısında bulunmuştu.

Rusya bu hafta başında, ABD tarafından tedarik edilen ATACMS füzelerini kullanarak Ukrayna'nın kendi topraklarına yönelik saldırılarına misilleme yapmaya hazırlandığını açıkladı.

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