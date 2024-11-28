Ukraynalılar sığınaklara koştu: Rusya'dan kışı sert geçirtecek saldırı

"KIŞ İÇİN FÜZE STOKLADILAR"

Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun başta Kiev olmak üzere ülkenin birçok bölgesine füzeler fırlattığı bildirildi.

Açıklamada, vatandaşlara sığınaklarda kalma çağrısında bulunuldu.

Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin özel kalem müdürü Andriy Yermak ise saldırı dalgasının Rusya'nın “terör taktiklerini sürdürdüğünü” gösterdiğini söyledi.

Telegram'da yaptığı bir paylaşımda Yermak, “Ukrayna altyapısına saldırılar için, kış aylarında sivillere karşı savaşmak için füze stokladılar” dedi.

Yermak, Ukrayna'nın karşılık vereceğini belirtti.