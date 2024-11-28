Ukraynalılar sığınaklara koştu: Rusya'dan kışı sert geçirtecek saldırı
Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko, Rus ordusunun ülke genelindeki enerji altyapısına yoğun saldırılar başlattığını duyurdu. Saldırılar sonrası elektrik kesintileri meydana gelirken, halka sığınaklarda kalma çağrısı yapıldı.
Rusya, bir kez daha Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldı.
Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko, Rus ordusunun ülke genelindeki enerji altyapısına yönelik yoğun saldırılar başlattığını açıkladı.