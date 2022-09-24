Ukrayna'nın doğusundaki referandumlar: Rus askeri kapı kapı dolaşıp oy topluyor

Ukrayna’nın doğusundaki 4 bölgede Rusya’ya bağlanmak için dün başlayan referandumlarda oy verme işlemi sürüyor.. Kiev yönetimi silahlı grupların evlere girerek insanları oy kullanmaya zorladığını duyurmuştu. Bugün sosyal medyada ve Ukrayna basınında paylaşılan görüntülerse bu açıklamaları doğrular nitelikte...

Ukrayna'nın doğusundaki referandumlar: Rus askeri kapı kapı dolaşıp oy topluyor - 1

Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk,Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya’ya bağlanmak için referandumlar yapılıyor.

Ukrayna'nın doğusundaki referandumlar: Rus askeri kapı kapı dolaşıp oy topluyor - 2

Sosyal medyada paylaşılan bu fotoğrafın Zaporijya'da çekildiği iddia ediliyor.

Ukrayna'nın doğusundaki referandumlar: Rus askeri kapı kapı dolaşıp oy topluyor - 3

Görüntülerde  eli silahlı rus askerlerinin eşliğinde 2 kadın görevlinin elindeki kağıtlarla bir apartmana giriş anının gösterildiği öne sürüldü.

Ukrayna'nın doğusundaki referandumlar: Rus askeri kapı kapı dolaşıp oy topluyor - 4

Buna göre bir asker kadınlarla birlikte üst kata çıkarken, diğer silahlı asker ise alt katta bekliyor.. yetkililerin kapı kapı dolaşarak referandumda rusya'ya katılmak için oy vermeye zorladıkları belirtiliyor.

Ukrayna'nın doğusundaki referandumlar: Rus askeri kapı kapı dolaşıp oy topluyor - 5

REFERANDUMLAR DÜN BAŞLADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, sonuçlarını destekleyeceklerini belirttiği referandumlar 27 Eylül’e kadar sürecek.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, referandum kararlarına tepki göstererek, "Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek" ifadesini kullanmıştı.

Ayrılıkçıkların kontrolündeki bölgelerde düzenlenen referandumlar 27 Eylül'e kadar devam edecek.
Ukrayna'nın doğusundaki referandumlar: Rus askeri kapı kapı dolaşıp oy topluyor - 6

TÜRKİYE: ENDİŞE DUYUYORUZ

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da "Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerden endişe duymaktayız" açıklamasında bulunmuştu.

Ukrayna'nın doğusundaki referandumlar: Rus askeri kapı kapı dolaşıp oy topluyor - 7

ABD Başkanı Joe Biden ise referandumların, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın "ciddi bir ihlali" olduğunu söylemişti.

Ukrayna'nın doğusundaki referandumlar: Rus askeri kapı kapı dolaşıp oy topluyor - 8

Referandum sonucunda Rusya’nın söz konusu bölgeleri ilhak etmesi beklenirken Rus yetkililer, referandumun ardından Rus toprağı olarak kabul edilecek bölgelerin savunması için stratejik nükleer silahlar da kullanabilecekleri uyarısında bulunuyor.

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