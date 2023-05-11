Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yoğun çatışmalar sürüyor

Ukrayna ordusunun geçen yıl Harkiv ve Herson bölgelerinde Rus ordusuna karşı düzenlediği kapsamlı karşı saldırıların ardından çatışmalar, daha çok Donetsk bölgesinde yoğunlaştı. Ukrayna'nın Herson, Luhansk, Zaporijya, Herson ile Harkiv ve diğer bölgelerinde de çatışmalar sürüyor ama en şiddetlileri, Donetsk'in çeşitli noktalarında yaşanıyor.