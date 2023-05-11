Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yoğun çatışmalar sürüyor

yaklaşık 15 aydan beri süren Rusya-Ukrayna Savaşı'nda en yoğun çatışmalar, Donetsk bölgesinde yaşanıyor. Ukrayna ordusuna ait topçu birlikleri ve hava kuvvetleri, Rus mevzilerine yönelik yoğun atışlar yapıyor.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yoğun çatışmalar sürüyor - 1

Rusya'nın Ukrayna'da 24 Şubat 2022'de başlattığı savaşta Bahmut, Ugledar, Marinka ve Avdiyivka gibi şehirler ile diğer yerleşim yerleri yönündeki ön cephede çatışmalar devam ederken cephe hatlarının gerisinde de Ukrayna ordusunun yoğun hareketliliği gözleniyor.

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Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yoğun çatışmalar sürüyor - 2

Ukrayna ordusunun geçen yıl Harkiv ve Herson bölgelerinde Rus ordusuna karşı düzenlediği kapsamlı karşı saldırıların ardından çatışmalar, daha çok Donetsk bölgesinde yoğunlaştı. Ukrayna'nın Herson, Luhansk, Zaporijya, Herson ile Harkiv ve diğer bölgelerinde de çatışmalar sürüyor ama en şiddetlileri, Donetsk'in çeşitli noktalarında yaşanıyor.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yoğun çatışmalar sürüyor - 3

UKRAYNA TOPÇU VE HAVA BİRLİKLERİ YOĞUN ATIŞ YAPIYOR

Özelikle topçu atışları ve insansız hava araçlarına (İHA) yönelik hava savunma sistemlerinin atış seslerinin sık sık duyulduğu bölgede tank ve zırhlı araçların yoğun hareketliliği dikkati çekiyor.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yoğun çatışmalar sürüyor - 4

Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının da sık sık alçak uçuş gerçekleştirdiği ve helikopter seslerinin işitildiği bölgedeki çatışmaların yoğunluğu cephenin her noktasında hissediliyor.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yoğun çatışmalar sürüyor - 5

ÖN CEPHEDE ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR, YAKIN BÖLGELERDE ASKERİ EĞİTİM VERİLİYOR

Ukrayna'da aylardır devam eden savaş nedeniyle cephede bulunan Ukraynalı askerler, görevde olmadıkları zaman askeri eğitimlerden geçiriliyor.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yoğun çatışmalar sürüyor - 6

Ön cephede gerçek savaşta her ne kadar savaş tecrübeleri olsa da tüm askerlerin savaşa hazırlık yeteneklerinin sürekli geliştirilmesine büyük önem veriliyor.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yoğun çatışmalar sürüyor - 7

Bölgede görevli askerler, çatışmalara girmedikleri dönemlerde cepheye yakın özel hazırlanmış atış poligonlarında yoğun eğitim alıyor.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yoğun çatışmalar sürüyor - 8

Sadece Donetsk bölgesinde değil geçen aylarda ülkenin diğer sıcak noktalarında da savaşmış ve şu anda bölgede görevlendirilen deneyimli askerler ile orduya yeni katılan personel de birlikte eğitiliyor.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yoğun çatışmalar sürüyor - 9

Donetsk bölgesindeki faaliyetler kapsamında AA ekibi, Ukrayna ordusunun deniz tugayına bağlı piyadelerin savaş eğitim programını da izledi.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yoğun çatışmalar sürüyor - 10

Zırhlı araçları kullanarak temsili düşmana karşı saldırı düzenleyen askerler, tanksavar ile makineli tüfek ve diğer silahlardan yoğun atışlar yaptı.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yoğun çatışmalar sürüyor - 11

Ukrayna ordusu, benzer eğitim ve tatbikatları sık sık düzenliyor.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yoğun çatışmalar sürüyor - 12
Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yoğun çatışmalar sürüyor - 13
Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yoğun çatışmalar sürüyor - 14
Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yoğun çatışmalar sürüyor - 15
Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yoğun çatışmalar sürüyor - 16
Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yoğun çatışmalar sürüyor - 17
Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yoğun çatışmalar sürüyor - 18
Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yoğun çatışmalar sürüyor - 19
Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yoğun çatışmalar sürüyor - 20
Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yoğun çatışmalar sürüyor - 21
Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yoğun çatışmalar sürüyor - 22
Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yoğun çatışmalar sürüyor - 23
Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yoğun çatışmalar sürüyor - 24
Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yoğun çatışmalar sürüyor - 25
Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yoğun çatışmalar sürüyor - 26
Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yoğun çatışmalar sürüyor - 27
Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yoğun çatışmalar sürüyor - 28
Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yoğun çatışmalar sürüyor - 29
Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yoğun çatışmalar sürüyor - 30
Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yoğun çatışmalar sürüyor - 31
Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yoğun çatışmalar sürüyor - 32
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