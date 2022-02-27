Ukrayna'nın en genç milletvekili, silahlanıp Kiev sokaklarına çıktı

''BU HERKESİN SAVAŞI''

St. Michael Altın Kubbeli Katedrali'ndeki asker ve sivil direnişçileri gördükten sonra çatışmaların yaşandığı Kiev'in batı bölgelerine gideceğini kaydeden Yuraş, "Parlamentodaki yardımcılarımdan biri, oradaki savaşa liderlik ediyor. Onun işine yaramaya çalışıyorum. Ben bir asker değilim ama bu herkesin savaşı" dedi.