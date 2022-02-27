Ukrayna'nın en genç milletvekili, silahlanıp Kiev sokaklarına çıktı

Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın en genç milletvekili 26 yaşındaki Sviatoslav Yuraş, başkent Kiev'i savunmak için silahlanıp sokağa çıktı.

Haberler - Anadolu Ajansı 27.02.2022 - 16:43 | Son Güncelleme : 27.02.2022 - 16:45

Ukrayna'nın en genç milletvekili, silahlanıp Kiev sokaklarına çıktı - 1

Elinde silahla Kiev'in Özgürlük Meydanı yakınlarında konuşan Yuraş, Kiev'in abluka altında olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLARLA RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

SAVAŞIN 4. GÜNÜNDE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

Ukrayna'nın en genç milletvekili, silahlanıp Kiev sokaklarına çıktı - 2

''BU HERKESİN SAVAŞI''

St. Michael Altın Kubbeli Katedrali'ndeki asker ve sivil direnişçileri gördükten sonra çatışmaların yaşandığı Kiev'in batı bölgelerine gideceğini kaydeden Yuraş, "Parlamentodaki yardımcılarımdan biri, oradaki savaşa liderlik ediyor. Onun işine yaramaya çalışıyorum. Ben bir asker değilim ama bu herkesin savaşı" dedi.

Ukrayna'nın en genç milletvekili, silahlanıp Kiev sokaklarına çıktı - 3

''HALKIN ÇOĞU ÜLKELERİNİ KORUMAK İÇİN SİLAH ALIYOR''

Kiev'de şu anda sokağa çıkma yasağı olduğuna işaret eden, "Halkın bir kısmı kaçtı, ancak çoğu şuradaki polis istasyonu önünde sıraya girerek ülkelerini korumak için silah alıyor" ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın en genç milletvekili, silahlanıp Kiev sokaklarına çıktı - 4

''BÜYÜKANNELER RUS ASKERLERİNE BEDDUA MESAJLARI GÖNDERİYOR''

Direnişe her yaştan insanın katıldığını söyleyen genç milletvekili, "Babuşkalar (büyükanne) yollardaki Rus askerlerine beddua mesajları gönderiyor. İnsanların elleriyle tankları durdurduğunu gördüm" diye konuştu.

Ukrayna'nın en genç milletvekili, silahlanıp Kiev sokaklarına çıktı - 5

Yuraş, ellerinde Bayraktar TB 2 olduğuna işaret ederek, "Dünyanın en büyük ordusuna karşı bir şansımız olması için tam olarak ihtiyacımız olan şey bu" dedi.

Ukrayna'nın en genç milletvekili, silahlanıp Kiev sokaklarına çıktı - 6
Ukrayna'nın en genç milletvekili, silahlanıp Kiev sokaklarına çıktı - 7
Ukrayna'nın en genç milletvekili, silahlanıp Kiev sokaklarına çıktı - 8
Ukrayna'nın en genç milletvekili, silahlanıp Kiev sokaklarına çıktı - 9
Ukrayna'nın en genç milletvekili, silahlanıp Kiev sokaklarına çıktı - 10
Ukrayna'nın en genç milletvekili, silahlanıp Kiev sokaklarına çıktı - 11
Ukrayna'nın en genç milletvekili, silahlanıp Kiev sokaklarına çıktı - 12

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